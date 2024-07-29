Париж-2024: как Камшыбек Кункабаев прокомментировал свое поражение

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев прокомментировал свое поражение в первом бою на Олимпиаде 2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

"Кому руку подняли, тот и победил. Принимаем данный результат. Вы все сами видели", - отметил боксер.

"Я отдал все силы. Призываю поддерживать и болеть за остальных наших боксеров, которые бьются за олимпийские медали" Камшыбек Кункабаев

Ранее стало известно, что Кункабаев на старте ОИ уступил испанцу Айюбу Гадфе Дрисси.

Стартовый раунд Кункабаев выиграл со счетом 3:2. Вторую трехминутку забрал соперник - 4:1. В заключительном раунде судьи вновь отдали победу казахстанцу, однако для общего успеха этого не хватило.

Дрисси выиграл раздельным решением (3:2) и прошел в 1/4 финала.

Ранее выбыл из борьбы Асланбек Шымбергенов. А самый молодой боксер сборной Казахстана Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма) 29 июля пробился в 1/4 финала Олимпиады.