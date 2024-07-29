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Париж-2024: как Камшыбек Кункабаев прокомментировал свое поражение

Париж-2024: как Камшыбек Кункабаев прокомментировал свое поражение, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 03:36 Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев прокомментировал свое поражение в первом бою на Олимпиаде 2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

"Кому руку подняли, тот и победил. Принимаем данный результат. Вы все сами видели", - отметил боксер.

"Я отдал все силы. Призываю поддерживать и болеть за остальных наших боксеров, которые бьются за олимпийские медали"Камшыбек Кункабаев

Ранее стало известно, что Кункабаев на старте ОИ уступил испанцу Айюбу Гадфе Дрисси.

Стартовый раунд Кункабаев выиграл со счетом 3:2. Вторую трехминутку забрал соперник - 4:1. В заключительном раунде судьи вновь отдали победу казахстанцу, однако для общего успеха этого не хватило.

Дрисси выиграл раздельным решением (3:2) и прошел в 1/4 финала.

Ранее выбыл из борьбы Асланбек Шымбергенов. А самый молодой боксер сборной Казахстана Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма) 29 июля пробился в 1/4 финала Олимпиады.

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