Ураган в Кентау снес несколько крыш – есть пострадавший

В результате разрушительного урагана в Туркестанской области больше всего пострадал город Кентау. Порывы ветра там достигали 57 метров в секунду. Сильный ветер снес крыши в нескольких зданиях. Также пострадал один из местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Под завалами школьной кровли оказался местный учитель. Его доставили в больницу с сотрясением мозга, передает КТК.

Стихия утром 4 мая парализовала жизнь города. Мощный ветер сорвал даже железную кровлю местной почты площадью 450 кв. м. Более того, разорвал на две части, которые разбросал на десятки метров. Одна упала на аллею, вторая – на проезжую часть. В районе разрушений ограничили передвижение людей. Местные жители стараются не выходить из дома.

Полторы тысячи человек остались без света. И тоже из-за сорванной крыши. Кровля общежития политехнического колледжа оборвала высоковольтную линию электропередачи и рухнула на частный сектор.

"Дети дома спали. Одного я как раз кормила. Вдруг резкий грохот! Кусок крыши упал на дом, второй – на навес. Стекла лопнули. Дети перепугались, соскочили и от ужаса выбежали во двор. А там вообще кошмар просто!" Начальник отдела ЧС города Кентау Серик Толегенов

Учитель находился во дворе школы имени Ибрая Алтынсарина, когда на него рухнула кровля здания, к слову, уже восстанавливали после разрушительного урагана два года назад. Мужчина оказался под завалами. С сотрясением мозга его доставили в больницу.



К счастью, учеников в пострадавшей школе не было. Их успели отправить домой. Но самое страшное, если верить прогнозам, еще впереди.





"Вчера дали штормовое предупреждение о том, что порывы ветра будут достигать 40 метров в секунду. Сегодня получили информацию, что ветер достигал 57 метров в секунду. Завтра ожидается ветер до 61 метра в секунду. Готовимся к завтрашнему дню". Начальник отдела ЧС города Кентау Серик Толегенов





Все школы города и детские сады переведены на дистанционку. Коммунальщики разбирают завалы в авральном режиме. Создана специальная комиссия по установлению ущерба. Но приступить к подсчетам ее эксперты смогут только после того, как ураган утихнет.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о непогоде.