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Сельчане жалуются на трупный запах из-за соседства с заводом по переработке шкур

Сельчане жалуются на трупный запах из-за соседства с заводом по переработке шкур Фото: freepik
В селе Енбекши Алматинской области приостановили работу завода по переработке овечьих шкур. Жители жаловались, что задыхаются от трупного запаха, сообщает Zakon.kz.

Специалисты санэпидконтроля провели замеры воздуха на содержание вредных веществ, передает Almaty.tv.

"Сейчас работа завода остановлена. Печь и прочая техника не работают. Мы провели мониторинг, измерили атмосферный воздух. Разрешения от нашей районной администрации не было. Теперь предпринимателю надо получить разрешение, либо им следует закрыть этот завод и переехать в другое место". Начальник отдела СЭК Карасайского района Ернур Курабаев

Территорию с июня 2022 года арендует частная компания. Предприниматель планировал запустить инновационный проект по выпуску белковых протеинов для животных.

"Мы собирали все это всю зиму, но как только идет дождь или теплеет, начинает вонять. У нас есть ветеринарная инспекция, дезинфекция. Вся шкура хранится только на складе. Пришлось сюда привезти все, поэтому и стоит запах. Понимаю, недочетов много". Замдиректора "Бату Агро" Ерзат Рахымжанов

Ранее в Каспийское море попала нефть из нефтескважин, но ответственность за экологическое бедствие оказалось не на кого возложить.

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