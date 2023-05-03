Нефть разлилась в Мангистау: виновных нет

В Каспийское море попала нефть из нефтескважин, но ответственность за экологические бедствие нести некому, заключили экологи, сообщает Zakon.kz.

Нефть разлилась на мелководье в Каспийское море на месторождении Каменистое в Мангистауской области. Кадры с места экологического бедствия распространились накануне, передает КТК.

На место выехали экологи и природоохранные прокуроры. Выяснилось, что нефть разлилась в море из из заброшенных скважин Шалва и Каменистое. Как отмечают специалисты департамента экологии Мангистауской области, в этом месте подобные нарушения экологических норм случались и раньше. На этот раз ответственность за произошедшее никто нести не станет.

"Данная территория относится к бывшему ТОО "Каменистая нефть". В данный момент вот это товарищество все прекратили деятельность в 2017 году. Сейчас данная территория является как бесконтрактная. В данный момент ведутся работы министерством энергетики по аукционам, чтобы в дальнейшем передать каким-то компаниям для дальнейшей работы. Силами АО "КазМунайГаз" поставили заглушку в данной скважине. И ведутся работы по ликвидации данной территории". Гулим Улукбанова, руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области

Устраняют последствия нефтяного разлива на этот раз сотрудники "КазМунайГаза".

Неделей ранее стало известно о разливе нефти в Атырауской области. Нефтяное пятно площадью около 120 квадратных метров залило поля для выпаса животных в Махамбетском районе. Просочилась нефть в этом месте так же из заброшенной скважины.