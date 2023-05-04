Суд обязал Гульмиру Сатыбалды выплатить более 6,5 млрд тенге ущерба

По приговору суда экс-супруга казахстанского олигарха Кайрата Сатыбалды Гульмира Сатыбалды должна будет выплатить материальный ущерб и компенсацию морального вреда бизнесмену Турсенгали Алагузову, передает Zakon.kz.

Согласно приговору, который озвучил судья Кеменгер Имашев 4 мая, гражданский иск бизнесмена Турсенгали Алагузова о взыскании материального и морального вреда будет удовлетворен частично.



"Взыскать с Сатыбалды Гульмиры материальный ущерб в пользу потерпевшего Алагузова Турсенгали в размере 6 млрд 584 млн 244 тыс. 088 тенге путем возврата передачи 40 млн 355 тыс 912,41 или 43,25% простых акций АО "Galanz bottlers" в натуральном выражении. (Взыскать в пользу Алагузова. – Прим. ред.) сумму морального вреда в размере 1 млн тенге. Также в доход в государства – госпошлину в размере 65 млн 844 тыс. 166 тенге". Судья Кеменгер Имашев

Производство по гражданскому иску потерпевшей Айгуль Мекешевой прекращено в связи с заключением медиативного соглашения.

Также по приговору суда с Гульмиры Сатыбалды будут взысканы в принудительном порядке в доход государства 1 млн 120 тыс. 841 тенге, и ровно такие же суммы – с Мади Батыршаева и Рашида Утебекова. Эти средства в счет покрытия процессуальных издержек будут зачислены на государственный счет.

Кроме того, с каждого осужденного – Сатыбалды, Батыршаева и Утебекова – будет взыскан в фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере 20 МРП на сумму 55 560 тенге.

Экс-супругу бизнесмена Кайрата Сатыбалды – Гульмиру Сатыбалды – задержали 16 марта 2022 года. Антикором расследовалось уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

11 января 2023 года стало известно, что Гульмиру Сатыбалды обвиняют в похищении человека и самоуправстве.

Главное судебное разбирательство началось 14 марта в суде №2 района Байконыр Астаны. На скамье подсудимых – еще два человека: водитель Гульмиры Сатыбалды и предполагаемый исполнитель похищения. Потерпевшие – известный бизнесмен и основатель АО "Galanz bottlers" Турсенгали Алагузов и бывший владелец ТОО "Maxi Bottlers" Айгуль Мекешева.

10 апреля между подсудимой Гульмирой Сатыбалды и одной из потерпевших, которую похищали – Айгуль Мекешевой, было достигнуто медиативное соглашение.

4 мая 2023 года суд приговорил Гульмиру Сатыбалды к 7 годам лишения свободы. Мади Батыршаев осужден на 7 лет, Рашид Утебеков – на 5 лет лишения свободы.