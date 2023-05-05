Восьмилетняя девочка погибла под колесами грузовика в Жетысуской области

В результате ДТП в Жетысуской области погибла восьмилетняя девочка, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 4 мая на объездной дороге Талдыкорган-Уштобе в поселке Ынтымак.

Автомобилем ГАЗ 3304 1014 управлял 53-летний мужчина. Двигаясь по дороге он сбил ребенка – девочка погибла на месте происшествия.

"По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз инициировано досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 ч.3 УК РК. Автомашина помещена на спецстоянку". Пресс-служба ДП Жетысуской области





Ранее в Алматинской области водитель снес остановку, на которой в этот момент стояли четверо подростков.

