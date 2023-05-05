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Восьмилетняя девочка погибла под колесами грузовика в Жетысуской области

Восьмилетняя девочка погибла под колесами грузовика в Жетысуской области Фото: unsplash
В результате ДТП в Жетысуской области погибла восьмилетняя девочка, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 4 мая на объездной дороге Талдыкорган-Уштобе в поселке Ынтымак.

Автомобилем ГАЗ 3304 1014 управлял 53-летний мужчина. Двигаясь по дороге он сбил ребенка – девочка погибла на месте происшествия.

"По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз инициировано досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 ч.3 УК РК. Автомашина помещена на спецстоянку". Пресс-служба ДП Жетысуской области


Ранее в Алматинской области водитель снес остановку, на которой в этот момент стояли четверо подростков. 

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