Восьмилетняя девочка погибла под колесами грузовика в Жетысуской области
Фото: unsplash
В результате ДТП в Жетысуской области погибла восьмилетняя девочка, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 4 мая на объездной дороге Талдыкорган-Уштобе в поселке Ынтымак.
Автомобилем ГАЗ 3304 1014 управлял 53-летний мужчина. Двигаясь по дороге он сбил ребенка – девочка погибла на месте происшествия.
"По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз инициировано досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 ч.3 УК РК. Автомашина помещена на спецстоянку". Пресс-служба ДП Жетысуской области
Ранее в Алматинской области водитель снес остановку, на которой в этот момент стояли четверо подростков.
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