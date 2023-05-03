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"Наехал прямо на детей": очевидец рассказала о ДТП на остановке в Алматинской области

"Наехал прямо на детей": очевидец рассказал о ДТП на остановке в Алматинской области Фото: Zakon.kz
В Алматинской области водитель снес остановку, на которой в этот момент стояли четверо подростков, сообщает Zakon.kz.

Перед пешеходным переходом стояла автомашина BMW. В этот момент другая иномарка, которая следовала в попутном направлении, на огромной скорости врезалась в нее, дальше по инерции протаранила остановку. В тот момент на остановке находились четверо подростков. Всех экстренно доставили в  больницу. 

По информации Первого канала "Евразия", авария произошла днем на глазах жительницы здешних дач Ирины Цой.

По словам женщины, она чудом уцелела. Неуправляемая машина пролетела рядом.

"У него скорость. Я, конечно, не водитель, но, думаю, 120-130 он летел. Он наехал прямо на детей. Он раскидал их", – рассказала Ирина.

Заместитель директора региональной детской клинической больницы Рахим Ахан рассказал, что состояние мальчика на данный момент критическое.

Также у пострадавшего мальчика недавно умер отец. 

"Второму мальчику повезло. Он отделался ушибами. А вот одна из девочек может остаться инвалидом. У нее обнаружили травму позвоночника. У другой – разбита голова и множество переломов", – мама пострадавшего подростка. 

30 апреля около 12:15 20-летний водитель автомобиля Daewoo, следуя по автодороге Тонкерис-Байсерке-Караой-Междуреченск, на 26 км допустил столкновение с попутно стоящей автомашиной марки BMW. 

По предварительным данным пресс-службы ДП Алматинской области, водитель BMW пропускал пешехода, переходящего дорогу на специально отведенном месте. После удара Daewoo влетела в остановку.

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