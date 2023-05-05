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В четырех городах Казахстана в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В четырех городах Казахстана в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: kazhydromet.kz
По прогнозу синоптиков 5 мая в пятницу в Караганде, Темиртау, Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz

По информации РГП "Казгидромет", метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
  • Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 мая. Ветер, пыльная буря, туманы и даже заморозки ночью спрогнозировали специалисты.

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Елена Вебер
Казахстан
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