Неаполитанцы ликуют: "Наполи" досрочно выиграл чемпионат Италии

В матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу "Наполи" со счетом 1:1 вничью сыграл с "Удинезе" и досрочно стал победителем турнира впервые за 30 лет, сообщает Zakon.kz

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"Наполи" стал чемпионом Италии в третий раз.

Ранее неаполитанцы завоевывали трофей в сезонах-1986/87 и 1989/90, когда за команду выступал аргентинец Диего Марадона.

В составе "Удинезе" мяч забил Санди Ловрич (13-я минута). У "Наполи" отличился Виктор Осимхен (53).

"Наполи" набрал 80 очков после 33 матчей. Занимающий второе место "Лацио" отстает от неаполитанцев на 16 очков за пять туров до конца чемпионата, римляне могут набрать максимум 15 очков. Идущий на третьем месте туринский "Ювентус" провел 33 игры и набрал 63 очка.





Как пишут СМИ, не только футболисты довольны своей победой, весь Неаполь ликует, болельщики бурно отмечают победу. В городе запустили праздничный салют.



