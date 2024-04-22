Еврофутбол: миланский "Интер" стал в 20-й раз чемпионом Италии
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По информации ТАСС, забитыми мячами в составе победителей отметились Франческо Ачерби (18-я минута) и Маркус Тюрам (49). У проигравших отличился Фикайо Томори (80).
В компенсированное время матча на поле случилась потасовка с участием игроков обеих команд. Красные карточки получили игрок "Милана" Тео Эрнандес и защитник "Интера" Дензел Дюмфрис. Позднее за удар локтем с поля был удален футболист "Милана" Давиде Калабриа.
The moment we became CHAMPIONS ⭐️⭐️🖤💙#ForzaInter #IM2Stars pic.twitter.com/PsGiC7dEPu— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) April 22, 2024
Для "Интера" это 20‑й чемпионский титул. Команда обошла "Милан" (19) и вышла на чистое второе место по этому показателю. Рекордсменом является туринский "Ювентус", который 36 раз выигрывал "скудетто".
В прошлом сезоне чемпионом Италии стал "Наполи".
Ранее сообщалось, что в Испании чуть больше месяца осталось до завершения футбольного первенства в высшем дивизионе. Сейчас мало кто сомневается, что в 36-й раз титул лучшей команды Ла Лиги завоюет "Реал".