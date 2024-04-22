Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Еврофутбол: миланский "Интер" стал в 20-й раз чемпионом Италии

Еврофутбол: миланский &quot;Интер&quot; стал в 20 раз чемпионом Италии, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 02:47 Фото: Twitter.com/Inter
В матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу "Интер" победил "Милан" со счетом 2:1 и досрочно стал чемпионом Италии, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

По информации ТАСС, забитыми мячами в составе победителей отметились Франческо Ачерби (18-я минута) и Маркус Тюрам (49). У проигравших отличился Фикайо Томори (80).

В компенсированное время матча на поле случилась потасовка с участием игроков обеих команд. Красные карточки получили игрок "Милана" Тео Эрнандес и защитник "Интера" Дензел Дюмфрис. Позднее за удар локтем с поля был удален футболист "Милана" Давиде Калабриа.

Для "Интера" это 20‑й чемпионский титул. Команда обошла "Милан" (19) и вышла на чистое второе место по этому показателю. Рекордсменом является туринский "Ювентус", который 36 раз выигрывал "скудетто".

В прошлом сезоне чемпионом Италии стал "Наполи". 

Ранее сообщалось, что в Испании чуть больше месяца осталось до завершения футбольного первенства в высшем дивизионе. Сейчас мало кто сомневается, что в 36-й раз титул лучшей команды Ла Лиги завоюет "Реал".

Читайте также

спорт
Фанаты во время чемпионата Колумбии бросили нож в уругвайского футболиста
боец
У Шавката Рахмонова родилась дочь
Велоспорт Тур Турции Победа
Спринтер "Астаны" Кантер победил на втором этапе "Тура Турции – 2024"
Елена Вебер
Евро - 2024 Италия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
журналист
Собчак о судебном процессе над Бишимбаевым: Сегодня было поистине невероятное заседание
В Алматы сильный дождь, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня
В Алматы сильный дождь и гроза, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: