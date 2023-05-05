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В Бельгии арестовали семерых подозреваемых в организации терактов

В Бельгии арестовали семерых подозреваемых в организации терактов Фото: pexels
Власти Бельгии в рамках спецоперации проведённой сразу в нескольких городах страны задержали членов террористической группы, подозреваемых в поддержке ИГ и планировании теракта, сообщает Zakon.kz

По информации телеканал RTBF, задержанные - молодые люди чеченской национальности, трое из них также имеют бельгийское гражданство.

По данным федеральной прокуратуры, цель нападения еще не была конкретно определена, и на момент ареста у этих людей еще не было оружия.

В рамках операции по задержанию подозреваемых полиция провела обыски по девяти адресам в нескольких городах на западе страны. "Возможные обвинения - покушение на террористическое убийство, участие в деятельности террористической группы и подготовка теракта", - сообщила прокуратура.

Как сообщали ранее, в Казахстане также недавно был предотвращен теракт. Об этом президенту Касыму-Жомарту Токаеву 2 мая доложил глава КНБ. Отмечается, что подразделениями КНБ предотвращен ряд террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения. По данным фактам арестовано 19 человек. 

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