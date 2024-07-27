В Кыргызстане задержали подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран СНГ

Спецслужбы Кыргызстана задержали мужчину, которого подозревают в участии в международной террористической организации и подготовке теракта в одной из стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали 27 июля в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности, пишет РИА "Новости".

"Сотрудниками ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержан и водворен в СИЗО член международной террористической организации (МТО) гражданин Кыргызской Республики Н.Р., подозреваемый в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной террористической группировки", – говорится в сообщении.

Спецслужбы установили, что все действия задержанного координировались через скрытые аккаунты в мессенджере Telegram эмиссарами одной из террористических организаций.

"Перед попыткой реализации данного преступления Н.Р. присягнул на верность лидеру МТО", – уточнили в ГКНБ.

Глава Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев 12 июля 2024 года рассказал журналистам о деталях двух предотвращенных терактов, которые готовили на территории страны религиозные радикалы.