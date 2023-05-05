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Казахстанские ватерполистки упустили шанс поехать на Кубок мира

Водное поло Отбор на КМ-2023 Фото: Instagram/drs_kz
Женская сборная Казахстана по водному поло проиграла в полуфинале отборочного турнира на Кубке мира, который завершился в Берлине (Германия). Казахстанки уступили в матче за путевку на мировые игры сборной Израиля, сообщает Zakon.kz.

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Команда Израиля не имела особых проблем в противостоянии с казахстанской дружиной и была сильнее во всех четырех периодах данного полуфинала – 3:1, 4:2, 6:2, 6:3. Итоговый счет на табло был зафиксирован на цифрах 19:8 в пользу наших соперниц, которые поедут на Кубок мира-2023. 


Другую путевку в финальную часть Мирового кубка завоевала сборная Новой Зеландии, которая в другом полуфинале разгромила ватерполисток ЮАР – 16:3. Решающая часть Кубка мира-2023 пройдет на водных площадках Лонг-Бич (США) с 23 по 25 июня.

Вслед за женщинами за две путевки в США начнут борьбу мужчины. В числе кандидатов на поездку за океан есть и мужская сборная Казахстана, которая сыграет в подгруппе В с командами Новой Зеландии, Румынии и Ирана. Группу А составили Мальта, Южная Африка, Китай и Германия.

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