Казахстанские биатлонистки начали выступления на Кубке мира в Финляндии

Фото: olympic.kz

В Контиолахти (Финляндия) стартовал этап Кубка мира по биатлону. В первый день турнира состоялась женская индивидуальная гонка, в которой приняли участие три представительницы сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Милана Генева стала 83-й, Дарья Климина – 84-й, Лаура Киныбаева – 93-й. Победу одержала шведка Эльвира Эберг. Ханна Эберг (Швеция) показала второй результат. Паулина Батиста Фиалкова (Словакия) заняла третье место. Арбер (Германия) в эти дни принимает юниорский чемпионат мира по биатлону. В рамках мирового первенства ранее прошел спринт среди юношей и юниоров.



