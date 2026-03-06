Казахстанские биатлонистки начали выступления на Кубке мира в Финляндии
Фото: olympic.kz
В Контиолахти (Финляндия) стартовал этап Кубка мира по биатлону. В первый день турнира состоялась женская индивидуальная гонка, в которой приняли участие три представительницы сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Милана Генева стала 83-й, Дарья Климина – 84-й, Лаура Киныбаева – 93-й.
Победу одержала шведка Эльвира Эберг. Ханна Эберг (Швеция) показала второй результат. Паулина Батиста Фиалкова (Словакия) заняла третье место.
Арбер (Германия) в эти дни принимает юниорский чемпионат мира по биатлону. В рамках мирового первенства ранее прошел спринт среди юношей и юниоров.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript