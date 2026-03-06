#Референдум-2026
Спорт

Казахстанские биатлонистки начали выступления на Кубке мира в Финляндии

Этап Кубка мира по биатлону: как выступили казахстанки в индивидуальной гонке, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 19:16 Фото: olympic.kz
В Контиолахти (Финляндия) стартовал этап Кубка мира по биатлону. В первый день турнира состоялась женская индивидуальная гонка, в которой приняли участие три представительницы сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Милана Генева стала 83-й, Дарья Климина – 84-й, Лаура Киныбаева – 93-й.

Победу одержала шведка Эльвира Эберг. Ханна Эберг (Швеция) показала второй результат. Паулина Батиста Фиалкова (Словакия) заняла третье место.

Арбер (Германия) в эти дни принимает юниорский чемпионат мира по биатлону. В рамках мирового первенства ранее прошел спринт среди юношей и юниоров.

Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанцы стартовали на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии
23:26, 28 ноября 2025
Казахстанцы стартовали на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии
Казахстанские биатлонисты отработали последний крупный старт перед Олимпиадой
20:05, 26 января 2026
Казахстанские биатлонисты отработали последний крупный старт перед Олимпиадой
Казахстанка стала седьмой на этапе Кубка мира по фристайлу-могул
03:59, 01 декабря 2024
Казахстанка стала седьмой на этапе Кубка мира по фристайлу-могул
