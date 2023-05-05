В США врачи провели успешную операцию на мозге ребенка в утробе матери

Врачи из Бостона смогли вылечить еще не родившегося ребенка, у которого было опасное для жизни состояние вен, называемое мальформацией вен Галена (VOGM), которое может вызвать инсульт и сердечную недостаточность вскоре после рождения, сообщает Zakon.kz.

Хотя врачи и раньше могли проводить операции на мозге у младенцев в утробе матери, это первый случай, когда процедура лечения этого специфического заболевания была проведена внутриутробно.



Доктор Даррен Орбах из Бостонской детской больницы сказал, что агрессивное снижение, обычно наблюдаемое после рождения, просто не проявилось.

"Мы рады сообщить, что в шесть недель младенец развивается замечательно, не принимает никаких лекарств, нормально питается, набирает вес и вернулся домой. Нет никаких признаков негативного воздействия на мозг". Даррен Орбах

Врачи использовали ультразвуковую технологию для проведения операции, которую выполнили на 34 неделе беременности матери.

Доктор Кэрол Бенсон из больницы Бригама и Женской больницы в Бостоне отметила, что в каждой фетальной операции участвуют два пациента: ребенок и мать.

"Забота о плоде и матери – важный аспект фетальных операций. Вы должны быть уверены, что все идеально согласовано, и мы не смогли бы ничего сделать без точного общения и командной работы всех участников". Кэрол Бенсон

При VOGM артерии головного мозга выбрасывают кровь прямо в вены, а не в капилляры, которая затем переполняет сердце и вызывает повреждение мозга. Дети, родившиеся с этим заболеванием, могут умереть в течение нескольких дней после рождения, если их не лечить.



До сих пор лечение детей с VOGM проводилось после их рождения, и к этому времени повреждение мозга уже могло произойти.

Новая методика направлена на устранение проблемы еще до того, как ребенок пострадал от VOGM.

Во время операции команда из 10 медицинских работников использовала длинную иглу для введения вещества в сосуд в мозге ребенка, чтобы заставить кровь течь обратно.

Доктор Орбах отметил, что этот подход может ознаменовать изменение парадигмы в лечении мальформации вены Галена.

"Мы исправляем порок до рождения и предотвращаем сердечную недостаточность до ее возникновения, а не пытаемся обратить ее вспять после рождения". Даррен Орбах

Доктор подчеркнул, что это может заметно снизить риск долгосрочного повреждения мозга, инвалидности или смерти среди младенцев.

