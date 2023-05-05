Тяжелоатлеты Айнур Абдыхалыкова и Арли Чонтей первыми из казахстанцев стартуют на ЧА-2023

5 мая в южнокорейском городе Чинджу стартует азиатское первенство по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В первый день соревнований на помост выйдут два представителя казахстанской сборной – Айнур Абдыхалыкова и Арли Чонтей, сообщает Zakon.kz.

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На ЧА-2023 по тяжелой атлетике прибыли штангисты из 38 стран. Казахстанские атлеты выступят во всех весовых категориях. По словам главного тренера национальной сборной Нуржана Смаханова, наши тяжелоатлеты подошли к этим состязаниям на хорошем уровне. Нужно отметить, что здесь будут разыграны первые очки для участия в парижской Олимпиаде-2024. По правилам квалификации условием отбора на летние Игры-2024 является участие в трех крупнейших международных соревнованиях. Чемпионат Азии-2023 в Чинджу относится к их числу.

В состав сборной Казахстана вошли такие опытные спортсмены, как Арли Чонтей, Алексей Чуркин, Асылжан Бектай и призер Олимпиады в Рио-2016 Карина Горичева.

Данное первенство также дает спортсменам хороший шанс проверить себя перед сентябрьскими Азиатскими играми. На помосте в Чинжду выступит немало знаменитых штангистов, в числе которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и чемпионы Азии.