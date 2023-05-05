Ветеранам ВОВ будет оказана единовременная матпомощь на сумму 4,6 млрд тенге

В Казахстане в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ предусмотрена единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 222 участника Великой Отечественной войны и лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, а также 60 106 других граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

"В их числе: жители блокадного Ленинграда – 78 чел.; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 175 чел.; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, – 2413 чел.; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – 4 чел.; труженики тыла – 57 436 чел.", – рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

За время ВОВ на фронт было призвано более 1 млн 200 тыс. казахстанцев, создано свыше 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза.

Как отметили в ведомстве, четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу – они погибли в бою, скончались от ран и болезней или пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тыс. человек.

Ежегодно в Казахстане увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 20 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане и др.) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального государственного пособия.

По состоянию на 1 мая 2023 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет:

для участников ВОВ – 220 754 тенге (161 чел.);

для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 229 286 тенге (61 чел.);

для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и т.д.) – 215 201 тенге (25 752 чел.);

для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ, – 182 782 тенге (3 648 чел.);

для лиц, приравненных по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, – 140 838 тенге (14 424 чел.);

для тружеников тыла в годы ВОВ – 148 892 тенге (57 436 чел.).

Также оказываются дополнительные меры социальной поддержки ветеранов.

"Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Астаны и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение (1989 чел. на 367 млн тенге)", – сообщили в ведомстве.

Местными исполнительными органами за счет бюджетных и привлеченных (спонсорских) средств ветеранам оказываются дополнительные виды социальной поддержки в форме материальной помощи к праздничным (памятным) датам, ремонта жилья (114 ветеранов на 20,4 млн тенге), обеспечения топливом (3384 чел. на 179,3 млн тенге), льгот по проезду в общественном транспорте (6463 чел. на 116,8 млн тенге), лекарственного обеспечения (4826 чел. на 56,4 млн тенге), зубопротезирования (239 чел. на 22 млн тенге), продуктовых наборов (8097 чел. на 81,3 млн тенге) и другие виды помощи.

В преддверии Дня Победы в 2023 году местными исполнительными органами предусмотрено оказание единовременной помощи на сумму 4,6 млрд тенге.

"Местным исполнительным органам областей, столицы и городов республиканского значения было рекомендовано установить минимальный гарантированный порог материальной помощи участникам ВОВ и лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, в размере не менее 1,5 млн тенге. В результате во всех регионах им предусмотрена единовременная материальная помощь в указанном размере (в Актюбинской и Павлодарской областях – 2 млн тенге)". Министерство труда и социальной защиты населения

На сегодняшний день выплаты ветеранам ВОВ произведены практически во всех регионах. По остальным категориям выплаты будут завершены до 9 мая.

В честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам также будут вручены памятные подарки.

Также государством на постоянной основе проводятся меры по совершенствованию социального законодательства. Так, в 2020 году принят закон "О ветеранах", в котором консолидированы действующие льготы и гарантии, предоставляемые ветеранам. Он позволил 11 тыс. человек из числа вновь введенных категорий ветеранов ежемесячно получать специальное государственное пособие, а также пользоваться всеми льготами и гарантиями для ветеранов.

Ранее стало известно, что в Алматы основные мероприятия 9 мая пройдут в парке им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев.