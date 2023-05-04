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Куда пойти в Алматы 9 мая

Куда пойти в Алматы 9 мая Фото: Zakon.kz
В Алматы основные мероприятия 9 мая пройдут в парке им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев, сообщает Zakon.kz.

Там будет организована церемония возложения цветов с участием ветеранов и актива города, прохождение военнослужащих торжественным маршем, праздничный концерт эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы с участием звезд казахстанской эстрады. 

"Нами совместно с акиматом города разработан план-мероприятий, состоящий из 41 пункта. Основной акцент сделан на чествовании ветеранов и тружеников тыла. К празднику местные власти празднично украсят места проведения мероприятий, а по всему городу будут оформлены билборды, медиаборды, LED-экраны. В этом году будет изготовлено 50 тысяч единиц ленты "Жеңіс". Для их активного распространения будут привлечены волонтеры", – рассказал заместитель председателя Алматинского городского Совета ветеранов Серик Курмангалиев. 

Пройдет возложение венков совместно с акимами районов к мемориальным доскам, монументам, памятникам героев войны, находящимся на территории города (монумент Б. Момышулы, мемориальные доски Т. Бигельдинова, С. Нурмагамбетова, Р. Кошкарбаева, памятники А. Молдагуловой и М. Маметовой, С. Нурмагамбетова, бюст С. Луганского, мемориалы "Вечная память сынам Отчизны", "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину").

Также будет обеспечено тематическое оформление (брендмауэр, фасад Дома Армии и т.д.), развернуты МАФы, сцена для концерта, шатры для ветеранов, полевая кухня, демонстрация живых "статуй-перфомансов" героев ВОВ и т.д.

Кроме того, будет продемонстрирована выставка современной казахстанской военной техники и вооружения.

Для создания жителям праздничного настроения одновременно в нескольких локациях будут организованы культурно-массовые мероприятия.

С 10:00 до 14:30 на площади перед Вознесенским собором (парк им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев) пройдет концертная программа.

С 11:00 до 16:30 на Арбате (пересечение улиц Жибек жолы и Панфилова) и в сквере им. Ш. Валиханова состоятся аналогичные концерты для жителей и гостей города.

В этот же день параллельно в других районах пройдут различные праздничные мероприятия (в Алатауском районе пройдет 7 мая).

Ранее стало известно, что марш к 9 Мая в Алматы пройдет в онлайн-формате.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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