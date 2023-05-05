В Казахстане расширят возможности доступа к информации
Цель принятия проекта закона – совершенствование законодательства в области доступа к информации с учетом информационных запросов общества и сложившейся правоприменительной практики.
Законопроект охватывает вопросы широкого участия общественности в выработке государственных решений (в нормотворческом и других процессах).
Ключевая задача документа – обеспечить строгое и неукоснительное соблюдение обладателями информации требований закона "О доступе к информации".
В случае принятия законопроекта будет расширена ответственность обладателей информации, закреплены в отраслевых нормативных правовых актах принципы, механизмы и инструменты обеспечения доступа к информации, регламентирован порядок отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения с пометкой "Для служебного пользования" на законодательном уровне и др.
В перечень сфер деятельности субъектов предпринимательства, в которых осуществляется государственный контроль, регламентированный Предпринимательским кодексом, добавят деятельность в области доступа к информации.
Пересмотрят порядок отнесения документов к "ДСП"
Как отмечено в пояснительной записке, сегодня государственные органы могут отнести широкий перечень сведений, в том числе представляющих общественный интерес, к "ДСП".
При этом, как показывает практика, оспорить действия государственных органов затруднительно, поскольку на соответствующих приказах большинства государственных органов также стоит гриф "ДСП". Однако сложившийся порядок отнесения внутриведомственных документов к "ДСП" вызывает нарекания общественности.
Законопроектом предлагается закрепить в законе "О доступе к информации" порядок отнесения информации к служебной информации ограниченного распространения с пометкой "Для служебного пользования" (при этом порядок работы оформление, отправка, размножение, учет, хранение, уничтожение и др.) со служебной информацией ограниченного распространения предлагается закрепить на подзаконном уровне – на уровне ведомственного приказа уполномоченного органа в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления).
Право на доступ к информации
Законопроект более детально урегулирует ограничения права на доступ к информации, что исключит произвольные нарушения, разное толкование норм закона разными ведомствами и выборочное применение норм закона для ограничения доступа к определенной информации.
Новая редакция статьи 5 определяет следующее:
- правомерные и законные цели, для достижения которых можно временно ограничить доступ к информации. Данный перечень охватывает все возможные основания, является закрытым и соответствует международным стандартам;
- ограничение доступа к информации возможно только на определенный срок для достижения этих целей;
- ограничение доступа возможно к части документа, нет необходимости ограничивать доступ ко всему документу;
- для принятия решения об ограничении доступа к информации (документу) требуется провести оценку правомерности и законности такого решения (использование трехчастного теста:
1. Является ли цель, для достижения которой требуется ограничить доступ к информации, законной (то есть определена в пункте 1 статьи 5 Закона РК "О доступе к информации")?
2. Принесет ли какой-либо вред или ущерб раскрытие этой информации? На какой срок требуется ограничить доступ к информации? Нужно ли ограничить доступ к части или к полному документу?
3. Есть ли общественный интерес знать эту информацию (перечень в статье 6 Закона РК "О доступе к информации")? Преобладает ли он над возможным ущербом?
Госслужащие и представители обладателей информации должны проводить такую оценку каждый раз, когда принимают решение об ограничении доступа к информации.
Доступ к информации в сфере здравоохранения
В Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения закрепят принцип доступности информации в сфере здравоохранения.
Кроме того, в кодексе закрепят перечень отраслевой информации, к которой в обязательном порядке обеспечивается доступ. Данный перечень сформирован на основе рекомендаций ЮНЕСКО и ОЭСР.
В частности, это информация:
- о ходе реализации государственной политики в области здравоохранения;
- сведения о формировании и расходовании бюджетных средств, выделяемых на сферу здравоохранения;
- статистика здравоохранения, включая показатели заболеваемости, смертности, распространенности заболеваний;
- данные государственного контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- о вспышках инфекционных заболеваний, включая название заболевания, количество случаев и местоположение вспышки;
- о потенциальных рисках для здоровья человека, включая загрязнение атмосферного воздуха и опасную для жизни продукцию;
- планы реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, включая пандемии;
- об экологических угрозах здоровью, включая токсичные химикаты, загрязнение окружающей среды свинцом или небезопасную питьевую воду;
- правила техники безопасности на рабочем месте и нормативные правовые акты в области здравоохранения.
Кроме того, предлагается закрепить ответственность за неразмещение данной информации в открытом доступе.
Доступ к информации об экологии
В Экологический кодекс внесут дополнения, согласно которым периодическая информация о состоянии экологии будет способствовать как лучшему контролю со стороны органов власти, так и общественному контролю, повышая прозрачность деятельности в сфере окружающей среды, имеющей высокий социальный интерес и значимость.
Так, акиматы области, города республиканского значения, столицы обяжут ежеквартально размещать на официальном интернет-ресурсе:
- отчет о ходе реализации плана мероприятий по охране окружающей среды и расходах местного бюджета на такие мероприятия;
- отчет по водопользованию, включая строительство и ремонт водных объектов или их частей (мест водозабора), используемых для целей питьевого, хозяйственно-питьевого водоснабжения и (или) культурно-бытового водопользования, с фото-, и (или) видеоматериалами, подтверждающими сведения, указанные в отчете.
Кроме того, для обеспечения неограниченного во времени доступа общественности к информации о намечаемой деятельности, которая может иметь негативное воздействие на окружающую среду, отчету о возможных последствиях будет исключен 30-дневный срок размещения такой информации на сайтах уполномоченных органов.
Для расширения возможностей участия общественности в слушаниях вводится гибридный формат (офлайн и онлайн).
Доступ к информации в сфере образования
В законе "Об образовании" закрепят принцип обеспечения доступа к информации.
Для обеспечения прозрачности, подотчетности и участия общественности в вопросах, связанных со сферой образования будет введена проактивная публикация информации.
Так, уполномоченный орган в области образования размещает и обновляет на официальном интернет-ресурсе следующую информацию:
- о ходе реализации государственной политики в области образования, включая результаты оценки организаций образований и аттестации педагогов;
- типовые учебные планы и типовые учебные программы уровней дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования;
- сведения о формировании и расходовании бюджетных средств, выделяемых на сферу образования;
- данные о школах, включая количество школ, численность учащихся, демографическую информацию (пол, возраст) об обучающихся и педагогах по республике;
- сведения об образовательных грантах и их получателях;
- об экспертизе и апробации учебников и учебно-методических комплексов, включая ее результаты;
- о квалификации педагогов, включая их образование и профессиональный опыт;
- о возможностях профессионального развития, доступных для педагогов, включая курсы повышения квалификации и конференции;
- агрегированные данные об успеваемости обучающихся, включая результаты ЕНТ, комплексного тестирования по республике;
- о безопасности в организациях образованиях, включая политику и процедуры по решению проблем безопасности и любых случаев травли (буллинга);
- о специальных образовательных программах, доступных детям с ограниченными возможностями, включая приспособления и вспомогательные услуги;
- о новых технологиях обучения, включая их внедрение и использование в организациях образования, программы обучения для педагогов и учебные материалы, основанные на данных технологиях;
- о сотрудничестве с международными партнерами, зарубежными учебными заведениями и общественными организациями в области образования.
В свою очередь организации образования обяжут размещать:
- агрегированные данные о результатах проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, ЕНТ, в разбивке по социально-демографическим группам;
- план по профилактике травли (буллинга) ребенка и ход его реализации;
- результаты ежегодной самооценки образовательной деятельности.
При этом введут ответственность за неразмещение данной информации в открытом доступе.
Доступ к информации лицам с инвалидностью
В стране проживает более 85 тыс. лиц, имеющих инвалидность вследствие нарушения зрения, и более 29 тыс. человек вследствие нарушения слуха.
Специально для них предлагается законодательно закрепить обязательства по применению адаптированных средств и технологий для лиц с инвалидностью – современные средства и технологии, позволяющие обеспечивать доступность информации для лиц с нарушением слуха и зрения, включающие в себя звукоусиливающую аппаратуру, аудиодескрипцию, субтитры, перевод на жестовый язык, программы экранного чтения, тактильные средства информации.
Проект размещен для публичного обсуждения до 22 мая 2023 года.