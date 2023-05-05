В Казахстане расширят возможности доступа к информации

Министерство информации и общественного развития разработало законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации и общественного участия", сообщает Zakon.kz.

Цель принятия проекта закона – совершенствование законодательства в области доступа к информации с учетом информационных запросов общества и сложившейся правоприменительной практики.

Законопроект охватывает вопросы широкого участия общественности в выработке государственных решений (в нормотворческом и других процессах).

Ключевая задача документа – обеспечить строгое и неукоснительное соблюдение обладателями информации требований закона "О доступе к информации".

В случае принятия законопроекта будет расширена ответственность обладателей информации, закреплены в отраслевых нормативных правовых актах принципы, механизмы и инструменты обеспечения доступа к информации, регламентирован порядок отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения с пометкой "Для служебного пользования" на законодательном уровне и др.

В перечень сфер деятельности субъектов предпринимательства, в которых осуществляется государственный контроль, регламентированный Предпринимательским кодексом, добавят деятельность в области доступа к информации.

Пересмотрят порядок отнесения документов к "ДСП"

Как отмечено в пояснительной записке, сегодня государственные органы могут отнести широкий перечень сведений, в том числе представляющих общественный интерес, к "ДСП".

При этом, как показывает практика, оспорить действия государственных органов затруднительно, поскольку на соответствующих приказах большинства государственных органов также стоит гриф "ДСП". Однако сложившийся порядок отнесения внутриведомственных документов к "ДСП" вызывает нарекания общественности.

Законопроектом предлагается закрепить в законе "О доступе к информации" порядок отнесения информации к служебной информации ограниченного распространения с пометкой "Для служебного пользования" (при этом порядок работы оформление, отправка, размножение, учет, хранение, уничтожение и др.) со служебной информацией ограниченного распространения предлагается закрепить на подзаконном уровне – на уровне ведомственного приказа уполномоченного органа в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления).

Право на доступ к информации

Законопроект более детально урегулирует ограничения права на доступ к информации, что исключит произвольные нарушения, разное толкование норм закона разными ведомствами и выборочное применение норм закона для ограничения доступа к определенной информации.

Новая редакция статьи 5 определяет следующее:

правомерные и законные цели, для достижения которых можно временно ограничить доступ к информации. Данный перечень охватывает все возможные основания, является закрытым и соответствует международным стандартам;

ограничение доступа к информации возможно только на определенный срок для достижения этих целей;

ограничение доступа возможно к части документа, нет необходимости ограничивать доступ ко всему документу;

для принятия решения об ограничении доступа к информации (документу) требуется провести оценку правомерности и законности такого решения (использование трехчастного теста:

1. Является ли цель, для достижения которой требуется ограничить доступ к информации, законной (то есть определена в пункте 1 статьи 5 Закона РК "О доступе к информации")?

2. Принесет ли какой-либо вред или ущерб раскрытие этой информации? На какой срок требуется ограничить доступ к информации? Нужно ли ограничить доступ к части или к полному документу?

3. Есть ли общественный интерес знать эту информацию (перечень в статье 6 Закона РК "О доступе к информации")? Преобладает ли он над возможным ущербом?

Госслужащие и представители обладателей информации должны проводить такую оценку каждый раз, когда принимают решение об ограничении доступа к информации.

Доступ к информации в сфере здравоохранения

В Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения закрепят принцип доступности информации в сфере здравоохранения.

Кроме того, в кодексе закрепят перечень отраслевой информации, к которой в обязательном порядке обеспечивается доступ. Данный перечень сформирован на основе рекомендаций ЮНЕСКО и ОЭСР.

В частности, это информация:

о ходе реализации государственной политики в области здравоохранения; сведения о формировании и расходовании бюджетных средств, выделяемых на сферу здравоохранения; статистика здравоохранения, включая показатели заболеваемости, смертности, распространенности заболеваний; данные государственного контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; о вспышках инфекционных заболеваний, включая название заболевания, количество случаев и местоположение вспышки; о потенциальных рисках для здоровья человека, включая загрязнение атмосферного воздуха и опасную для жизни продукцию; планы реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, включая пандемии; об экологических угрозах здоровью, включая токсичные химикаты, загрязнение окружающей среды свинцом или небезопасную питьевую воду; правила техники безопасности на рабочем месте и нормативные правовые акты в области здравоохранения.

Кроме того, предлагается закрепить ответственность за неразмещение данной информации в открытом доступе.

Доступ к информации об экологии

В Экологический кодекс внесут дополнения, согласно которым периодическая информация о состоянии экологии будет способствовать как лучшему контролю со стороны органов власти, так и общественному контролю, повышая прозрачность деятельности в сфере окружающей среды, имеющей высокий социальный интерес и значимость.

Так, акиматы области, города республиканского значения, столицы обяжут ежеквартально размещать на официальном интернет-ресурсе:

отчет о ходе реализации плана мероприятий по охране окружающей среды и расходах местного бюджета на такие мероприятия; отчет по водопользованию, включая строительство и ремонт водных объектов или их частей (мест водозабора), используемых для целей питьевого, хозяйственно-питьевого водоснабжения и (или) культурно-бытового водопользования, с фото-, и (или) видеоматериалами, подтверждающими сведения, указанные в отчете.

Кроме того, для обеспечения неограниченного во времени доступа общественности к информации о намечаемой деятельности, которая может иметь негативное воздействие на окружающую среду, отчету о возможных последствиях будет исключен 30-дневный срок размещения такой информации на сайтах уполномоченных органов.

Для расширения возможностей участия общественности в слушаниях вводится гибридный формат (офлайн и онлайн).

Доступ к информации в сфере образования

В законе "Об образовании" закрепят принцип обеспечения доступа к информации.

Для обеспечения прозрачности, подотчетности и участия общественности в вопросах, связанных со сферой образования будет введена проактивная публикация информации.

Так, уполномоченный орган в области образования размещает и обновляет на официальном интернет-ресурсе следующую информацию:

о ходе реализации государственной политики в области образования, включая результаты оценки организаций образований и аттестации педагогов; типовые учебные планы и типовые учебные программы уровней дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования; сведения о формировании и расходовании бюджетных средств, выделяемых на сферу образования; данные о школах, включая количество школ, численность учащихся, демографическую информацию (пол, возраст) об обучающихся и педагогах по республике; сведения об образовательных грантах и их получателях; об экспертизе и апробации учебников и учебно-методических комплексов, включая ее результаты; о квалификации педагогов, включая их образование и профессиональный опыт; о возможностях профессионального развития, доступных для педагогов, включая курсы повышения квалификации и конференции; агрегированные данные об успеваемости обучающихся, включая результаты ЕНТ, комплексного тестирования по республике; о безопасности в организациях образованиях, включая политику и процедуры по решению проблем безопасности и любых случаев травли (буллинга); о специальных образовательных программах, доступных детям с ограниченными возможностями, включая приспособления и вспомогательные услуги; о новых технологиях обучения, включая их внедрение и использование в организациях образования, программы обучения для педагогов и учебные материалы, основанные на данных технологиях; о сотрудничестве с международными партнерами, зарубежными учебными заведениями и общественными организациями в области образования.

В свою очередь организации образования обяжут размещать:

агрегированные данные о результатах проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, ЕНТ, в разбивке по социально-демографическим группам;

план по профилактике травли (буллинга) ребенка и ход его реализации;

результаты ежегодной самооценки образовательной деятельности.

При этом введут ответственность за неразмещение данной информации в открытом доступе.

Доступ к информации лицам с инвалидностью

В стране проживает более 85 тыс. лиц, имеющих инвалидность вследствие нарушения зрения, и более 29 тыс. человек вследствие нарушения слуха.

Специально для них предлагается законодательно закрепить обязательства по применению адаптированных средств и технологий для лиц с инвалидностью – современные средства и технологии, позволяющие обеспечивать доступность информации для лиц с нарушением слуха и зрения, включающие в себя звукоусиливающую аппаратуру, аудиодескрипцию, субтитры, перевод на жестовый язык, программы экранного чтения, тактильные средства информации.

Проект размещен для публичного обсуждения до 22 мая 2023 года.