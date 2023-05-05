В одном из районов Акмолинской области запустят современную фабрику

В Шортандинском районе откроют фабрику пошива спецодежды для работников местных предприятий, об этом сообщил аким района Сагындык Шабаров на брифинге, организованном региональной службой коммуникаций области.

Шабаров уточнил, что необходимо набрать специалистов, выделить соответствующее помещение и шить спецодежду для работников заводов и производств района.

"Тем самым мы нацелены создать новые рабочие места, предположительно, большинство работников будут женщины. Наша цель не просто открыть предприятие, мы хотим, чтобы работники получали достойную заработную плату и пользовались большим спросом. К примеру, в скором времени рабочая одежда потребуется сотрудникам золотодобывающего завода ТОО "Алтын алмаз". Мы надеемся, что заказов у швейного цеха будет много, соответственно и своевременная заработная плата". Сагындык Шабаров

В ходе брифинга глава района озвучил результаты социально экономического роста региона и остановился на главных аспектах.

"В целях развития сельского хозяйства было закуплено 63 единицы техники, в прошлом году мы собрали 560 000 тонн зерна. Положительным результатам в этом вопросе без сомнения способствует поддержка государства. Предоставляются 70% налоговые льготы, выделяется удешевленный ГСМ, субсидируется приобретение семян, минеральных удобрений, гербицидов, приобретение племенного поголовья и продукция животноводства", - уведомил Шабаров.

Сообщается, что в районе открыли 2 молочные и одну животноводческую ферму. Планируется создать еще 2 фермы, производящей 100 голов крупного рогатого скота.

В ходе встречи глава района отметил государственную поддержку предпринимательству, в районе гранты на развитие бизнеса получили 18 новоиспеченных предпринимателей, двое получили выгодный кредит с низким процентом. На данный момент в районе действует более 1300 объектов бизнеса.

Вопросы занятости населения на особом контроле администрации района, благодаря госпрограммам создано 733 новых рабочих мест. Уровень трудоустройства составил 470 человек.

Жилищное строительство района динамично развивается: общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила 11,4 тыс. кв. метров. Улучшается качество инфраструктуры: отремонтировано более 70 квадратных метров автодорог. Сообщается, что текущем году планируется продолжить ремонт улично-дорожной сети в административном центре района, селах и сельских округах.

В текущем году будет отремонтировано около 80 км дорог, что позволит улучшить доступность к районному центру, сократит время пребывания в пути и создаст условия для развития придорожного сервиса.

Обеспечение качественной питьевой водой на особом контроле, по словам акима 29 населенных пунктов имеют централизованное водоснабжение. В текущем году планируется установить блоку модуль для очистки воды в поселке Новографское. Также, в селах Егемен и Гуляйполе планируют установить сооружение для водоснабжения. В целом, ряд поселков получит ремонт систем водоснабжения.

В стороне не остались и внешний вид районного центра и поселков: в прошлом году проведены работы по благоустройству части центрального парка в поселке Шортанды. За прошедший период в 4-х селах установлены детские игровые и спортивные площадки селах Шортанды, Жолымбет, Дамса и Пригородное.

Алма Байгужина