В одном из районов Акмолинской области ведут комплексную реконструкцию системы водоснабжения

Об этом стало известно на брифинге акима Жаркаинского района Жанболата Хамитова для представителей СМИ, организованном региональной службой коммуникаций.

Сообщается, что продолжается реконструкция системы водоснабжения города Державинска.

"Выполнены работы по строительству основания под монолитный колодец и ограждению станции водозабора, внутренняя планировка станции водоочистки, установка плит перекрытия на станции водоочистки и общестроительные работы. В настоящее время подрядной организацией ТОО "Байсын-А" ведутся работы по приобретению и доставке станции водоочистки марки "Шипур". Жанболат Хамитов

Продолжается реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Шойындыколь.

"В 2023 году на данный проект выделено 160,6 млн тенге. Выполнено строительство водовода 8,5 км. Проведены работы по бурению двух скважин на глубину 65 метров. Приобретена станция водоочистки. В настоящее время проект проходит процедуру корректировки сметного расчета в связи удорожанием цен на строительные материалы", – подытожил спикер.

В ходе своего выступления спикер остановился на семи инвестиционных проектах, реализуемых в Жаркаинском районе, благодаря которым создано 31 постоянное рабочее место.

На сегодняшний день из них реализовано 5 проектов: это зерноочистительный комплекс мощностью 5 тысяч тонн, металлический ангар для хранения сельхозтехники и три зернохранилища мощностью 2 по 1500 и 1000 тонн, соответственно.

"На стадии реализации два проекта. Это строительство молочной фермы с доильным залом на 400 голов КРС. Проект реализуется за счет собственных средств. Имеются проблемы по финансированию проекта в связи с не благоприятными погодными условиями, отсутствием качества и низкой цены хлеба. А также строительство придорожного сервиса (гостиница, столовая, автомойка, шиномонтаж. Стоимость проекта – 100 млн тенге, освоено 60 млн тенге. Проект реализуется собственными силами. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года". Жанболат Хамитов

По информации акима, с начала 2023 года поступления в общий бюджет региона составили 2 млрд 74,3 млн тенге, или 107,2%.

"За январь-сентябрь 2023 года предприятиями района выпущено продукции и оказано услуг промышленного характера на сумму 2 млрд 365,1 млн тенге. Индекс физического объема к аналогичному периоду 2022 года составил 73,6%", – заключил Хамитов.

Работа, направленная на трудоустройство и улучшение благосостояния жителей Жаркаинского района, местными исполнительными органами продолжается.