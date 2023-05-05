Земля может поглотить город в Бразилии, в котором живут 70 тысяч человек

Бразильский город Буритикупу находится на грани поглощения землей из-за экологических проблем. Вырубка лесов позволила грунтовым водам омывать почву, из-за чего в районе появляются массивные овраги, сообщает Zakon.kz.

В городе Буритикупу, расположенном на северо-востоке Бразилии, проживает около 73 тыс. человек. В регионе образуются овраги из-за вырубки лесов.



Глубина некоторых кратеров достигла 70 метров, регион захлестнули оползни. По мнению экспертов, город может быть полностью уничтожен в течение 30-40 лет.

За два десятилетия с момента появления первого кратера погибли семь человек, и около 50 домов разрушились. Еще 300 домов находятся под угрозой.

В настоящее время в Буритикупу насчитывается 26 оврагов, известных как "voçorocas", что в переводе означает "разорванная земля". Они образовались в результате многолетней вырубки лесов в этом районе в сочетании с незапланированным расширением города с неисправной системой канализации.

Вырубка лесов привела к ослаблению почвы под землей. Это затрудняет поглощение избыточной воды и приводит к тому, что вода собирается и размывает землю. Особенно сильные дожди в этом году еще больше усугубили ситуацию.

В апреле в городе объявили состояние "общественного бедствия". Географ Федерального университета Мараньяо Аугусто Карвальо Кампос заявил о необходимости провести работы по локализации, а также посадки деревьев по краям кратеров.

Мэр города Жоао Карлос Тейшейра сказал, что ситуация "сложная" и решение включает в себя компенсацию имущества жителей, строительство новых жилых комплексов, а также дренажные работы.