Целый город может уйти под землю

Целый город в Бразилии может быть буквально "погребен заживо". В населенном пункте Буритикупу образовались гигантские карстовые воронки. Несколько строений уже разрушено. Местные власти объявили чрезвычайное положение, сообщает Zakon.kz.

По информации Zamin, последние месяцы размеры провалов увеличиваются особенно быстро. Сейчас они подходят к жилым домам. Земля обрушается и посреди дорог. Некоторые сооружения стоят прямо на краю большой воронки.

Свои жилища могут потерять больше тысячи человек из 55 тыс. населения. Карстовые впадины беспокоят Буритикупу уже 30 лет. Город стоит на почве, которая проседает из-за песка. Ситуация осложняется в дождливый период.

Грунт начинает стремительно размываться. Пока власти не знают, как остановить полное разрушение населенного пункта. Поэтому большую часть жителей эвакуируют.

А тем временем стало известно, что в Лондоне построили суперканализацию.