Как фондовые рынки отыграли очередное повышение ставки ФРС

Фондовые рынки отреагировали на повышение ставки умеренным снижением, однако большее значение имело выступление главы ФРС, передает Zakon.kz.

Федеральная резервная система США (ФРС) десятый раз подряд ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 5-5,25%.

Сейчас ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года. Как на это событие отреагировали рынки, рассказали финансовые эксперты.

Снижение индексов

Аналитик Freedom Finance Global Тамерлан Абсалямов считает, что после заявления ФРС основные фондовые индексы США снизились.

"Как и ожидалось, ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов, что стало десятым повышением с марта 2022 года. Однако комментарии председателя Джерома Пауэлла, возможно, ослабили надежды на снижение ставки в будущем. Он повторил, что инфляция в США остается высокой, и заявил, что шансы избежать рецессии кажутся выше". Темирлан Абсалямов

Он добавил, что в локальной перспективе индексам важно сохранять позиции выше ближайших поддержек на уровнях 4060 пунктов по S&P 500 и 12970 пунктов по Nasdaq, чтобы не допустить усиления отката.

"Учитывая, что сезон отчетности за 1 квартал 2023 года еще продолжается и большинство компаний показывают результаты выше ожиданий, то шансы на продолжение роста повысятся в случае пробоя сопротивлений на уровнях 4200 для S&P 500 и 13290 по Nasdaq", – говорит Темирлан Абсалямов.

Более значимые сигналы

По мнению финансиста Армана Бейсембаева, решение о повышении ставки не было неожиданным для рынков, оно уже было заложено в цены и какой-то бурной реакции не вызвало. Гораздо большее значение имело выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и его риторика, тональность, а также сигналы, которые он посылал участникам рынка.

"Самое важное из его выступления – это его достаточно мягкая риторика и был подан сигнал на возможную паузу в повышении ставки в июне. Однако это тоже не вызвало значимой реакции рынка. Доллар несколько снизился, но уже отыграл падение, индекс S&P500 упал на пару процентов". Арман Бейсембаев

Больше других на повышение ставки отреагировало золото, которое выросло почти к пикам прошлого года выше 2000 долларов.

Причиной для роста стали опасения относительно возможной рецессии, которая в то же время может стать главной причиной паузы в повышении ставки. Также заметно подешевела нефть, которая тоже снижается уже не первый день на опасениях развития рецессии из-за роста процентных ставок, добавил финансист.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с 75,3 до 72,6 доллара за баррель.

Некоторые уточнения

По данным Jusan Invest, рынок акций США после заявлений ФРС упал в среднем на 0,7%, акции техорганизаций – на 0,5%.

Аналитики компании подчеркнули: несмотря на то, что представители ФРС не говорили о возможном повышении ставки, как это было в прошлый раз, в то же время точных заявлений о том, что цикл повышения завершен, также не было.

"Регулятор подтвердил приверженность снижению инфляции до целевого уровня и сообщил, что регулятор будет оценивать ситуацию от заседания к заседанию. Интересно, что глава ФРС допустил, что США могут и вовсе избежать рецессии". Аналитики Jusan Invest

Аналитики Jusan Invest также обращают внимание на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который утверждает о стабильности банковской системы и подчеркивает, что банки сосредоточены на уровне ликвидности на своих балансах. В то же время он говорил о том, что регулятор не заинтересован в том, чтобы крупные банки приобретали небольшие финансовые организации.

Финансовый аналитик Серик Козыбаев в свою очередь сделал акцент на том, что торопиться с выводами не стоит, опираясь только на одну или несколько торговых сессий. Инвесторам сейчас гораздо важнее, будет ли повышаться ставка в будущем.

"Данное повышение ставки может быть последним либо предпоследним в этом году, так как очевидно, что ужесточение условий кредитования вполне может нанести серьезный ущерб экономике. Разумеется, следующее решение в июне будет зависеть от поступающих экономических и финансовых данных". Серик Козыбаев

В целом, в результате решений ФРС рыночные ожидания по снижению ключевой ставки до конца года были снижены. И многие инвесторы склоняются к тому, что ФРС все же приостановит повышение ставки.