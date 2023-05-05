Как фондовые рынки отыграли очередное повышение ставки ФРС
Федеральная резервная система США (ФРС) десятый раз подряд ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 5-5,25%.
Сейчас ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года. Как на это событие отреагировали рынки, рассказали финансовые эксперты.
Снижение индексов
Аналитик Freedom Finance Global Тамерлан Абсалямов считает, что после заявления ФРС основные фондовые индексы США снизились.
"Как и ожидалось, ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов, что стало десятым повышением с марта 2022 года. Однако комментарии председателя Джерома Пауэлла, возможно, ослабили надежды на снижение ставки в будущем. Он повторил, что инфляция в США остается высокой, и заявил, что шансы избежать рецессии кажутся выше".Темирлан Абсалямов
Он добавил, что в локальной перспективе индексам важно сохранять позиции выше ближайших поддержек на уровнях 4060 пунктов по S&P 500 и 12970 пунктов по Nasdaq, чтобы не допустить усиления отката.
"Учитывая, что сезон отчетности за 1 квартал 2023 года еще продолжается и большинство компаний показывают результаты выше ожиданий, то шансы на продолжение роста повысятся в случае пробоя сопротивлений на уровнях 4200 для S&P 500 и 13290 по Nasdaq", – говорит Темирлан Абсалямов.
Более значимые сигналы
По мнению финансиста Армана Бейсембаева, решение о повышении ставки не было неожиданным для рынков, оно уже было заложено в цены и какой-то бурной реакции не вызвало. Гораздо большее значение имело выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и его риторика, тональность, а также сигналы, которые он посылал участникам рынка.
"Самое важное из его выступления – это его достаточно мягкая риторика и был подан сигнал на возможную паузу в повышении ставки в июне. Однако это тоже не вызвало значимой реакции рынка. Доллар несколько снизился, но уже отыграл падение, индекс S&P500 упал на пару процентов".Арман Бейсембаев
Больше других на повышение ставки отреагировало золото, которое выросло почти к пикам прошлого года выше 2000 долларов.
Причиной для роста стали опасения относительно возможной рецессии, которая в то же время может стать главной причиной паузы в повышении ставки. Также заметно подешевела нефть, которая тоже снижается уже не первый день на опасениях развития рецессии из-за роста процентных ставок, добавил финансист.
Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с 75,3 до 72,6 доллара за баррель.
Некоторые уточнения
По данным Jusan Invest, рынок акций США после заявлений ФРС упал в среднем на 0,7%, акции техорганизаций – на 0,5%.
Аналитики компании подчеркнули: несмотря на то, что представители ФРС не говорили о возможном повышении ставки, как это было в прошлый раз, в то же время точных заявлений о том, что цикл повышения завершен, также не было.
"Регулятор подтвердил приверженность снижению инфляции до целевого уровня и сообщил, что регулятор будет оценивать ситуацию от заседания к заседанию. Интересно, что глава ФРС допустил, что США могут и вовсе избежать рецессии".Аналитики Jusan Invest
Аналитики Jusan Invest также обращают внимание на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который утверждает о стабильности банковской системы и подчеркивает, что банки сосредоточены на уровне ликвидности на своих балансах. В то же время он говорил о том, что регулятор не заинтересован в том, чтобы крупные банки приобретали небольшие финансовые организации.
Финансовый аналитик Серик Козыбаев в свою очередь сделал акцент на том, что торопиться с выводами не стоит, опираясь только на одну или несколько торговых сессий. Инвесторам сейчас гораздо важнее, будет ли повышаться ставка в будущем.
"Данное повышение ставки может быть последним либо предпоследним в этом году, так как очевидно, что ужесточение условий кредитования вполне может нанести серьезный ущерб экономике. Разумеется, следующее решение в июне будет зависеть от поступающих экономических и финансовых данных".Серик Козыбаев
В целом, в результате решений ФРС рыночные ожидания по снижению ключевой ставки до конца года были снижены. И многие инвесторы склоняются к тому, что ФРС все же приостановит повышение ставки.