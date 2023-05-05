ЕС намерен нацелиться на страны, через которые Россия обходит санкции

Европейский союз обсуждает новый механизм санкций, направленный против третьих стран, которые, по его мнению, не делают достаточно для того, чтобы помешать России обойти санкции, сообщает Zakon.kz.

Это касается стран, которые не могут объяснить "скачки в торговле" ключевыми товарами или технологиями. Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией.



По словам собеседников издания, основной целью этого инструмента будет сдерживание стран от оказания помощи России и пресечение торговых каналов, которыми может пользоваться Москва. Если это не сработает, ЕС будет иметь возможность в качестве второго шага ввести целевые ограничения на ключевые товары.

ЕС также намерен расширить сферу действия некоторых существующих экспортных мер и запретить многие товары, проходящие транзитом через Россию.

Пакет санкций, 11-й по счету с февраля 2022 года, будет в основном направлен на устранение лазеек в уже принятых мерах, а также на укрепление способности ЕС обеспечить соблюдение своих ограничений.

Сообщается, что новый механизм является реакцией на то, как Москве до сих пор удавалось получать многочисленные товары, подпадающие под санкции, через третьи страны.

Импорт в Россию таких товаров, как полупроводники, интегральные схемы и другие технологии, резко возрос из таких стран, как Казахстан, ОАЭ, Турция, Китай и др.

Новый механизм правоприменения предоставит государствам-членам право составлять два списка – один из затронутых третьих стран, а другой – запрещенных товаров.

Если механизм одобрят национальные правительства ЕС, то решения о том, какие страны и товары включать в список, государства-члены будут принимать единогласно. По словам собеседников, эти меры вряд ли сначала будут направлены против Китая, а в основном на страны Центральной Азии и ближайших соседей России.

Кроме того, предлагаемый пакет мер упростит санкции против компаний в третьих странах, которые обходят санкции ЕС.

Для принятия санкций ЕС требуется поддержка всех государств-членов. Блок намерен завершить разработку мер до саммита G7, который состоится в конце мая. Ожидается, что государства-члены обсудят предложения в ближайшие дни.

Другие предложения включают запрет на транзит многих товаров через Россию и преследование судов, которые отключают свои навигационные системы.

ЕС также намерен расширить существующие запреты на автомобили, дорогостоящие технологии, которые использовала Россия в Украине, промышленные товары, железо и сталь, а также продукты переработки, в которых используются санкционные металлы. Запреты на товары могут распространяться на права интеллектуальной собственности и лицензии, выданные на производство этих товаров.

Новый пакет мер также предусматривает новые ограничения на прицепы, чтобы российские грузовики не цепляли свои грузы к грузовикам ЕС, когда те достигнут границ стран. Кроме того, ЕС, вероятно, уточнит правила в отношении существующих запретов, касающихся въезда в порты союза и запретов на использование портовых услуг, а также руководство по передаче грузов с судна на судно.

Ожидается, что в санкционные списки внесут еще десятки физических и юридических лиц. Однако ЕС вряд ли применит санкции к российской государственной компании по атомной энергетике "Росатом" из-за отсутствия консенсуса среди стран-членов.