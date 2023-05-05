Экс-возлюбленная Тимати исполнила детскую мечту
Фото: Instagram/volkonskaya.reshetova
Российская модель Анастасия Решетова опубликовала на странице в Instagram фотографии c поездки в крупнейший город Японии – Токио, сообщает Zakon.kz.
"Детская мечта сбылась. Трудно описать этот восторг!" – отмечено в подписи к публикации.
Блогер поделилась с подписчиками кадрами известных туристических мест: современных небоскребов и традиционных храмов.
Комментаторы отметили, что тоже бы с удовольствием оказались в этом мегаполисе. Среди них отметилась и казахстанская певица Наzима, которая является подругой Решетовой.
"Представляю твои эмоции, жанымка", – написала исполнительница.
В 2021 году модель рассказала, почему стала мусульманкой.
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