Экс-возлюбленная Тимати исполнила детскую мечту

Российская модель Анастасия Решетова опубликовала на странице в Instagram фотографии c поездки в крупнейший город Японии – Токио, сообщает Zakon.kz.

"Детская мечта сбылась. Трудно описать этот восторг!" – отмечено в подписи к публикации.

Блогер поделилась с подписчиками кадрами известных туристических мест: современных небоскребов и традиционных храмов.

Комментаторы отметили, что тоже бы с удовольствием оказались в этом мегаполисе. Среди них отметилась и казахстанская певица Наzима, которая является подругой Решетовой.

"Представляю твои эмоции, жанымка", – написала исполнительница.

В 2021 году модель рассказала, почему стала мусульманкой.