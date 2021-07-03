Бывшая жена Тимати рассказала, почему стала мусульманкой

Модель Анастасия Решетова, известная как бывшая гражданская жена российского хип-хоп-исполнителя и предпринимателя Тимати (Тимура Юнусова), рассказала, почему стала мусульманкой, передает zakon.kz.

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Я не стала мусульманкой из-за мужчины, - объяснила она своим подписчикам в Instagram во время прямого эфира.

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По ее словам, "человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне".

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Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял, - отметила Решетова.

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