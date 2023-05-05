Образовательные достижения учащихся будут определять в электронном формате

Приказом Министерства просвещения от 25 апреля 2023 года утверждены в новой редакции "Правила проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся", сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО) на уровне начального, основного среднего образования, технического и профессионального, послесреднего образования.

МОДО включает в себя подготовку, проведение, обработку и анализ результатов с последующим оказанием методической помощи и выработкой рекомендаций по обеспечению качества образования.

МОДО в 4 классах проводится в форме тестирования на языке обучения по трем направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) в электронном формате.

МОДО в 9 классах проводится в форме тестирования на языке обучения по двум направлениям (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность), на трех языках (русском, казахском и английском) по одному направлению (грамотность чтения) в электронном формате.

МОДО в организациях технического и профессионального, послесреднего образования проводится в форме тестирования на языке обучения в электронном формате. Тестируются учащиеся второго курса по общеобразовательным дисциплинам и (или) третьего курса по профессиональным модулям или общепрофессиональным, специальным дисциплинам.

Тестирование проходит ежегодно в школах во втором квартале и в ТиППО для обучающихся второго курса в четвертом квартале и (или) для обучающихся третьего курса в втором квартале.

Количество, содержание и форма тестовых заданий, а также количество часов, отводимых на тестирование, определяются спецификацией теста в соответствии с ГОСО.

Спецификация теста разрабатывается и утверждается Национальным координатором по согласованию с Министерством просвещения.

При проведении тестирования обучающимся запрещается разговаривать, пользоваться информацией на бумажных, электронных и иных носителях. Во время прохождения тестирования не разрешается использовать справочную литературу (кроме таблицы Менделеева и таблицы растворимости солей), электронные записные книжки и принимающие-передающие электронные устройства (в том числе мобильные телефоны и иное электронное оборудование).

При выявлении запрещенных предметов составляется соответствующий акт и может быть принято решение об удалении из аудитории тестируемого, а его результаты аннулируются.

Во время тестирования в аудиторию входят только уполномоченный представитель Министерства просвещения и руководитель организации.

В случае выявления подставного лица уполномоченным представителем министерства составляется акт выявления подставного лица в ходе запуска или проведения тестирования.

Ежегодно 10% заданий МОДО выводятся из режима конфиденциальности и публикуются на интернет-ресурсе Национального координатора в виде сборников заданий и учебно-методических комплексов.

В течение шести месяцев после окончания МОДО на интернет-ресурсе Национального координатора публикуется база обезличенных тестовых и анкетных данных участников для исследователей в целях проведения собственного анализа.

Правила вводятся в действие 15 мая 2023 года.