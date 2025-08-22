#АЭС в Казахстане
Право

Мониторинг образовательных достижений учащихся: что изменилось

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 14:44 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения РК приказом от 18 августа 2024 года внес поправки в Правила проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся, сообщает Zakon.kz.

Перечень организаций среднего (начального, основного среднего) технического и профессионального образования, послесреднего образования, в которых проводится МОДО, ежегодно определяется уполномоченным органом в соответствии с пунктом 6 статьи 55 Закона.

Отбор организаций образования осуществляется по следующим параметрам:

  • территориальная принадлежность (город, село);
  • вид общеобразовательного учреждения (общеобразовательная школа, лицей, гимназия, школа-гимназия, школа-лицей);
  • форма собственности (государственная, частная);
  • язык обучения (казахский/русский);
  • процент участия организаций образования (25%).

Ежегодно из этого числа организаций образования исключаются организации, принимавшие участие в МОДО в предыдущий учебный год. Напомним, ранее в документе говорилось о предыдущих учебных годах.

Отбор организаций образования осуществляется в результате загрузки сформированного рабочего списка в программное обеспечение для их случайной выборки.

В случаях ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории уполномоченный орган принимает решение об отмене МОДО на основании решения Министерства здравоохранения РК и МЧС или представления управлений образования областей и городов Астана, Алматы и Шымкент (управления образования).

Результаты МОДО в течение трех месяцев после дня его окончания направляются в управления образования для доведения до сведения организациям образования и не имеют правовых последствий.

По результатам МОДО уполномоченный орган направляет управлениям образования в течение шести месяцев после дня его окончания комплексный анализ результатов МОДО, методические рекомендации, подготовленные Национальной академией образования имени И. Алтынсарина.

Управления образования утверждают план мероприятий по реализации методических рекомендаций и направляют его в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования Комитета по обеспечению качества в сфере образования не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом.

Добавлена новая норма, согласно которой территориальные департаменты осуществляют мониторинг исполнения управлениями образования Плана мероприятий и предоставляют информацию в уполномоченный орган не позднее 30 декабря года, следующего за отчетным годом.

Также обновлены формы Акта выявления запрещенных предметов и удаления из аудитории тестируемого и Акта выявления подставного лица в ходе запуска или проведения тестирования.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
