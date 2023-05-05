В Алматы заживо замуровали собаку с щенками

В южной столице Казахстана произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными. Мужчина замуровал собаку с щенками в заброшенном здании, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации inAlmaty.kz, несколько дней животные находились взаперти и страдали от голода и жажды.

Выбраться маме щенков помогли консультанты социального проекта Любовь Якупова и Борис Исаев: они разобрали баррикады камней, загораживающих выход, и освободили Мамашку.

Потом они поговорили с человеком, по их словам, замуровавшим животных, устыдили его и пообещали в следующий раз выложить его фото в социальных сетях.

Однако мужчина вызвал службу отлова и Мамашку поймали и погрузили в машину.

"После ряда необходимых процедур Любовь и Борис забрали Мамашку и отвезли ее в шелтер для женщин, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пока неравнодушные волонтеры занимались поиском щенков, им позвонили из шелтера и сообщили о смерти Мамашки.

4 мая стало известно, что алматинец незаконно держал двух пятимесячных львят в подсобке.