В Алматы заживо замуровали собаку с щенками
Как отмечено в публикации inAlmaty.kz, несколько дней животные находились взаперти и страдали от голода и жажды.
Выбраться маме щенков помогли консультанты социального проекта Любовь Якупова и Борис Исаев: они разобрали баррикады камней, загораживающих выход, и освободили Мамашку.
Потом они поговорили с человеком, по их словам, замуровавшим животных, устыдили его и пообещали в следующий раз выложить его фото в социальных сетях.
Однако мужчина вызвал службу отлова и Мамашку поймали и погрузили в машину.
"После ряда необходимых процедур Любовь и Борис забрали Мамашку и отвезли ее в шелтер для женщин, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что пока неравнодушные волонтеры занимались поиском щенков, им позвонили из шелтера и сообщили о смерти Мамашки.
4 мая стало известно, что алматинец незаконно держал двух пятимесячных львят в подсобке.