Конфликт с участием известной айтыскер произошел в аэропорту Алматы

Казахстанская айтыскер и актриса Айшолпан Тлеутай рассказала о конфликте, который произошел 2 мая 2023 года с сотрудниками лоукостера FlyArystan. В авиакомпании 5 мая озвучили свою версию инцидента, сообщает Zakon.kz.

Айтыскер 2 мая купила билет на рейс Алматы – Астана авиакомпании FlyArystan. По ее словам, конфликт произошел при посадке в самолет, и на глазах у всех сотрудницы лоукостера не разрешили Айшолпан пройти на борт с домброй, пригрозив снятием с рейса, а также якобы дергали Тлеутай и хотели отнять домбру.

Как отметила айтыскер, сотрудницы FlyArystan не знали, что в прошлом она занималась боксом, благодаря чему ей удалось дать отпор и пройти на борт с музыкальным инструментом.

Свою версию конфликта озвучили в авиакомпании FlyArystan.

"Пассажир, пройдя регистрацию самостоятельно онлайн, сразу прибыл на посадку с музыкальным инструментом, который не был оформлен по правилам авиакомпании. Согласно правилам, с которыми пассажир соглашается во время покупки билета, на музыкальный инструмент выкупается отдельное место на борту во время бронирования билета". Пресс-служба FlyArystan

Данная практика, как объяснили в авиакомпании, применяется в связи с необходимостью предоставления возможности всем 188 пассажирам на борту разместить ручную кладь, а также во избежание поломки/повреждения инструмента.

"По итогам расследования кадров видеоматериала, а также отчетов от сотрудников авиакомпании, было выявлено, что пассажир проигнорировала просьбы и попытки представителей авиакомпании объяснить правила, оскорбив, оттолкнула сотрудников и забежала на борт самолета. Во избежание задержки рейса было принято решение не снимать пассажира с рейса, так как по правилам безопасности была бы необходима выгрузка всех пассажиров и повторный предполетный досмотр. В случае повторения подобных ситуаций авиакомпания будет вынуждена применять соответствующие меры к пассажирам, не уважающим представителей авиакомпании и нарушающим правила перевозки". Пресс-служба FlyArystan

Как подчеркнули в авиакомпании, FlyArystan с большим уважением относится к традициям и ценностям Казахстана, чтит национальные инструменты и, более того, поддерживает отечественные музыкальные ансамбли и деятелей культуры.

"Но правила авиаперевозки FlyArystan едины для всех пассажиров, в связи с чем сотрудники авиакомпании не делают исключений в зависимости от статуса или узнаваемости пассажиров. Пассажиру авиакомпания предоставила информацию и детали индивидуальным обращением". Пресс-служба FlyArystan

6 апреля 2023 года сообщалось, что 15 пассажиров рейса, совершившего вынужденную посадку в Алматы, отказались покидать борт. В пресс-службе FlyArystan тогда пояснили, что рейс KC7578 Актау – Шымкент совершил вынужденную посадку в Алматы из-за ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Шымкенте. В сообщении авиакомпании также говорилось, что по прилету в Алматы 15 деструктивных пассажиров отказались покидать самолет, в связи с чем сотрудники наземной службы были вынуждены вызвать ЛОВД.