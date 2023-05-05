Как и кто может оформить решение о выпуске обеспеченных цифровых активов

Министерство цифрового развития приказом от 26 апреля 2023 года утвердило "Правила оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов", сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов в Казахстане имеет право производить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо РК, осуществляющие эксплуатацию цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами. При этом они должны иметь соответствующее разрешение.

Документом, подтверждающим выпуск обеспеченных цифровых активов, является решение о выпуске обеспеченных цифровых активов.

Решение содержит сведения:

1) о лице, осуществляющем выпуск обеспеченных цифровых активов:

для ИП – фамилию, имя и отчество (при его наличии), сведения о документах, удостоверяющих личность, сведения о государственной регистрации в качестве ИП;

для юридических лиц – наименование юридического лица, местонахождение, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица;

2) о разрешении на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, выданном уполномоченным органом в соответствии с законом "О разрешениях и уведомлениях";

3) о наименованиях используемых технологий, обеспечивающих функционирование цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами;

4) о наличии правил внутреннего контроля и программы его осуществления, утвержденных органом управления или исполнительным органом юридических лиц;

5) об уведомлении граждан и юридических лиц о рисках, связанных с покупкой, владением и совершением операций с обеспеченными цифровыми активами;

6) об имущественных правах на собственность лица, инициирующего выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов или лица, которому принадлежат права, удостоверяемые обеспеченным цифровым активом;

7) об уведомлении граждан и юридических лиц о правах, удостоверенных обеспеченными цифровыми активами, возникающих с момента размещения записи о передаче цифровых активов указанному лицу на цифровой платформе по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами;

8) о виде и объеме прав, которые удостоверяют выпускаемые обеспеченные цифровые активы:

выпускаемые обеспеченные цифровые активы на цифровой платформе, удостоверенные правом на материальные, интеллектуальные услуги и активы, основываются на праве частной собственности (частное предпринимательство);

выпускаемые обеспеченные цифровые активы на цифровой платформе, имеющие подтверждение имущественных прав на собственность и (или) право интеллектуальной собственности устанавливаются в соответствии с соглашением между пользователями цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами;

9) описание технологического процесса, при наступлении которого выпуск обеспеченных цифровых активов признается состоявшимся (завершенным);

10) о дате начала размещения выпускаемых обеспеченных цифровых активов;

11) о регистрации на портале уполномоченного органа по финансовому монирорингу.

Решение о выпуске обеспеченных цифровых активов составляется в электронной форме и подписывается ЭЦП лица, выпускающего обеспеченные цифровые активы.

Решение о выпуске обеспеченных цифровых активов публикуется на сайте лица, осуществляющего выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, и должно находиться в открытом доступе до полного исполнения его обязательств перед всеми обладателями обеспеченных цифровых активов, выпущенных на основании такого решения.

Правила вводятся в действие 15 мая 2023 года.