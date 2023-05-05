Как и кто может оформить решение о выпуске обеспеченных цифровых активов
Согласно правилам, выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов в Казахстане имеет право производить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо РК, осуществляющие эксплуатацию цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами. При этом они должны иметь соответствующее разрешение.
Документом, подтверждающим выпуск обеспеченных цифровых активов, является решение о выпуске обеспеченных цифровых активов.
Решение содержит сведения:
1) о лице, осуществляющем выпуск обеспеченных цифровых активов:
- для ИП – фамилию, имя и отчество (при его наличии), сведения о документах, удостоверяющих личность, сведения о государственной регистрации в качестве ИП;
- для юридических лиц – наименование юридического лица, местонахождение, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица;
2) о разрешении на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, выданном уполномоченным органом в соответствии с законом "О разрешениях и уведомлениях";
3) о наименованиях используемых технологий, обеспечивающих функционирование цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами;
4) о наличии правил внутреннего контроля и программы его осуществления, утвержденных органом управления или исполнительным органом юридических лиц;
5) об уведомлении граждан и юридических лиц о рисках, связанных с покупкой, владением и совершением операций с обеспеченными цифровыми активами;
6) об имущественных правах на собственность лица, инициирующего выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов или лица, которому принадлежат права, удостоверяемые обеспеченным цифровым активом;
7) об уведомлении граждан и юридических лиц о правах, удостоверенных обеспеченными цифровыми активами, возникающих с момента размещения записи о передаче цифровых активов указанному лицу на цифровой платформе по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами;
8) о виде и объеме прав, которые удостоверяют выпускаемые обеспеченные цифровые активы:
- выпускаемые обеспеченные цифровые активы на цифровой платформе, удостоверенные правом на материальные, интеллектуальные услуги и активы, основываются на праве частной собственности (частное предпринимательство);
- выпускаемые обеспеченные цифровые активы на цифровой платформе, имеющие подтверждение имущественных прав на собственность и (или) право интеллектуальной собственности устанавливаются в соответствии с соглашением между пользователями цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами;
9) описание технологического процесса, при наступлении которого выпуск обеспеченных цифровых активов признается состоявшимся (завершенным);
10) о дате начала размещения выпускаемых обеспеченных цифровых активов;
11) о регистрации на портале уполномоченного органа по финансовому монирорингу.
Решение о выпуске обеспеченных цифровых активов составляется в электронной форме и подписывается ЭЦП лица, выпускающего обеспеченные цифровые активы.
Решение о выпуске обеспеченных цифровых активов публикуется на сайте лица, осуществляющего выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, и должно находиться в открытом доступе до полного исполнения его обязательств перед всеми обладателями обеспеченных цифровых активов, выпущенных на основании такого решения.
Правила вводятся в действие 15 мая 2023 года.