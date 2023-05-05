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Как побороть страх высоты

высота, горы, страх Фото: pexels
Навязчивый страх высоты, или акрофобия – не приговор. Побороть его можно. Для этого нужно начинать с маленьких шагов, сообщает Zakon.kz.

Как работать с этой фобией, рассказал психолог Евгений Идзиковский.

"Попробуйте выяснить, что вызывает страх высоты, чтобы лучше подготовиться. Начните с малого. Например, с подъема на небольшой холмик или балкон на первом-втором этажах. Дышите ровно и глубоко. Когда вы чувствуете страх, ваше дыхание может стать быстрым и поверхностным", – говорит специалист. 

Для достижения нужного эффекта нужно подключить самовнушение. Во время подъема нужно представить, что вы находитесь на безопасной и комфортной высоте, пишет NEWS.ru

Многие люди боятся землетрясения. Как справиться с этим страхом и помочь себе выжить – в материале Zakon.kz. 

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