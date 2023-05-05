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Токаев повысил в звании Лепеху, Саденова и других силовиков

Токаев повысил в звании Лепеху, Саденова и других силовиков Фото: polisia.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 5 мая 2023 года подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов", сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Акорды, глава государства постановил присвоить:

воинское звание генерал-лейтенант:

  • Ботаканову Еркину Советбековичу,
  • Койбакову Талгату Мамыртаевичу;

специальное звание генерал-лейтенант полиции:

  • Лепехе Игорю Владимировичу,
  • Саденову Ержану Сапарбековичу;

воинское звание генерал-майор:

  • Артыкову Бауржану Шубаевичу,
  • Байтлеуову Ермеку Утешевичу,
  • Далматову Канатаю Жорабековичу,
  • Журабаеву Болату Жархумбаевичу,
  • Миртаеву Нурболу Сабденбековичу,
  • Нурпеисову Ерлану Садкенулы,
  • Сыдыкову Бакытбеку Сапарбековичу,
  • Сыздыкову Бауыржану Мадиевичу,
  • Тулепбаеву Самату Булатовичу,
  • Умбетову Кайрату Жарылкасыновичу,
  • Шарипханову Сырыму Дюсенгазиевичу;

воинское звание генерал-майор юстиции:

  • Секенову Дастану Абдикадыровичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

  • Дарменову Бакитжану Дарменовичу,
  • Калмурзаеву Болату Аюбаевичу,
  • Кокумбаеву Ринату Тулеухановичу,
  • Саркулову Руслану Сериковичу,
  • Шалгынбаеву Руслану Сергазыновичу;

специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны РК:

  • Балтабекову Ансагану Скендеровичу;

специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

  • Карымсакову Мурату Секешевичу,
  • Оразхан Асхат Оразханұлы;

специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

  • Акжанову Данияру Мейрамовичу,
  • Сагындыкову Амиру Абаевичу,
  • Саукомбекову Саяту Махметовичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

  • Омарбекову Ерлану Болатовичу,
  • Саданову Арману Амангельдиевичу,
  • Сайтбекову Айдару Муталиковичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

  • Байжанову Улану Сапаровичу,
  • Байшулакову Алмату Муратовичу,
  • Муканову Габиту Касымбековичу,
  • Сагиеву Елдосу Алихановичу.

7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества.

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