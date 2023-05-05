Токаев повысил в звании Лепеху, Саденова и других силовиков
Фото: polisia.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 5 мая 2023 года подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов", сообщает Zakon.kz.
Как следует из документа, опубликованного на сайте Акорды, глава государства постановил присвоить:
воинское звание генерал-лейтенант:
- Ботаканову Еркину Советбековичу,
- Койбакову Талгату Мамыртаевичу;
специальное звание генерал-лейтенант полиции:
- Лепехе Игорю Владимировичу,
- Саденову Ержану Сапарбековичу;
воинское звание генерал-майор:
- Артыкову Бауржану Шубаевичу,
- Байтлеуову Ермеку Утешевичу,
- Далматову Канатаю Жорабековичу,
- Журабаеву Болату Жархумбаевичу,
- Миртаеву Нурболу Сабденбековичу,
- Нурпеисову Ерлану Садкенулы,
- Сыдыкову Бакытбеку Сапарбековичу,
- Сыздыкову Бауыржану Мадиевичу,
- Тулепбаеву Самату Булатовичу,
- Умбетову Кайрату Жарылкасыновичу,
- Шарипханову Сырыму Дюсенгазиевичу;
воинское звание генерал-майор юстиции:
- Секенову Дастану Абдикадыровичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
- Дарменову Бакитжану Дарменовичу,
- Калмурзаеву Болату Аюбаевичу,
- Кокумбаеву Ринату Тулеухановичу,
- Саркулову Руслану Сериковичу,
- Шалгынбаеву Руслану Сергазыновичу;
специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны РК:
- Балтабекову Ансагану Скендеровичу;
специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:
- Карымсакову Мурату Секешевичу,
- Оразхан Асхат Оразханұлы;
специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:
- Акжанову Данияру Мейрамовичу,
- Сагындыкову Амиру Абаевичу,
- Саукомбекову Саяту Махметовичу;
специальное звание генерал-майор полиции:
- Омарбекову Ерлану Болатовичу,
- Саданову Арману Амангельдиевичу,
- Сайтбекову Айдару Муталиковичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
- Байжанову Улану Сапаровичу,
- Байшулакову Алмату Муратовичу,
- Муканову Габиту Касымбековичу,
- Сагиеву Елдосу Алихановичу.
7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества.
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