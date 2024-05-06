Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев

Фото: akorda.kz

6 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов", сообщает Zakon.kz.

Из документа, опубликованного на сайте Акорды, следует, что президент постановил присвоить: классный чин "государственный советник юстиции 1-го класса": Асылову Беріку Ноғайұлы; воинское звание "генерал-лейтенант": Абубакирову Канышу Асанхановичу; воинское звание "генерал-лейтенант авиации": Косанову Даурену Жуматаевичу; классный чин "государственный советник юстиции 2-го класса": Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу; воинское звание "генерал-майор": Даутову Кайрату Сапарбековичу;

Джунусову Толеужану Сабыровичу;

Есжанову Аяну Абдуганиевичу;

Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу;

Ибраеву Ержану Вакасовичу;

Казкееву Бекайдару Маратовичу;

Поливанову Павлу Константиновичу; воинское звание "генерал-майор авиации": Нильдибаеву Ержану Болатовичу; специальное звание "генерал-майор национальной безопасности": Бекжанову Нуржану Наурузовичу;

Жумабаеву Марату Кабиденовичу;

Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу; специальное звание "генерал-майор Антикоррупционной службы": Ахметжанову Саяну Кылышевичу;

Жебегенову Максату Мырзахановичу,;

Саркулову Улану Сериковичу; специальное звание "генерал-майор службы экономических расследований": Алиеву Данияру Дуппаевичу,;

Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу;

Исмагулову Нуржану Ныгметовичу; специальное звание "генерал-майор полиции": Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу;

Рысбаеву Айдосу Какашаулы;

Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу; классный чин "государственный советник юстиции 3-го класса": Абилову Берику Ракатовичу;

Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу;

Утегенову Ерлану Рахимжановичу. Ранее Касым-Жомарт Токаев наградил электрослесаря подземного участка шахты им. Костенко. Подробности по ссылке. Читайте также Когда Армения и Азербайджан встретятся на переговорах в Алматы Токаев: Наша армия должна быть готова В Казахстане создана служба охраны и защиты лесного фонда

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