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Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев

Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 12:23 Фото: akorda.kz
6 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов", сообщает Zakon.kz.

Из документа, опубликованного на сайте Акорды, следует, что президент постановил присвоить:

классный чин "государственный советник юстиции 1-го класса":

  • Асылову Беріку Ноғайұлы;

воинское звание "генерал-лейтенант":

  • Абубакирову Канышу Асанхановичу;

воинское звание "генерал-лейтенант авиации":

  • Косанову Даурену Жуматаевичу;

классный чин "государственный советник юстиции 2-го класса":

  • Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу;

воинское звание "генерал-майор":

  • Даутову Кайрату Сапарбековичу;
  • Джунусову Толеужану Сабыровичу;
  • Есжанову Аяну Абдуганиевичу;
  • Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу;
  • Ибраеву Ержану Вакасовичу;
  • Казкееву Бекайдару Маратовичу;
  • Поливанову Павлу Константиновичу;

воинское звание "генерал-майор авиации":

  • Нильдибаеву Ержану Болатовичу;

специальное звание "генерал-майор национальной безопасности":

  • Бекжанову Нуржану Наурузовичу;
  • Жумабаеву Марату Кабиденовичу;
  • Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу;

специальное звание "генерал-майор Антикоррупционной службы":

  • Ахметжанову Саяну Кылышевичу;
  • Жебегенову Максату Мырзахановичу,;
  • Саркулову Улану Сериковичу;

специальное звание "генерал-майор службы экономических расследований":

  • Алиеву Данияру Дуппаевичу,;
  • Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу;
  • Исмагулову Нуржану Ныгметовичу;

специальное звание "генерал-майор полиции":

  • Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу;
  • Рысбаеву Айдосу Какашаулы;
  • Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу;

классный чин "государственный советник юстиции 3-го класса":

  • Абилову Берику Ракатовичу;
  • Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу;
  • Утегенову Ерлану Рахимжановичу.

Ранее Касым-Жомарт Токаев наградил электрослесаря подземного участка шахты им. Костенко. Подробности по ссылке.

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