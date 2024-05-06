Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев
Из документа, опубликованного на сайте Акорды, следует, что президент постановил присвоить:
классный чин "государственный советник юстиции 1-го класса":
- Асылову Беріку Ноғайұлы;
воинское звание "генерал-лейтенант":
- Абубакирову Канышу Асанхановичу;
воинское звание "генерал-лейтенант авиации":
- Косанову Даурену Жуматаевичу;
классный чин "государственный советник юстиции 2-го класса":
- Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу;
воинское звание "генерал-майор":
- Даутову Кайрату Сапарбековичу;
- Джунусову Толеужану Сабыровичу;
- Есжанову Аяну Абдуганиевичу;
- Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу;
- Ибраеву Ержану Вакасовичу;
- Казкееву Бекайдару Маратовичу;
- Поливанову Павлу Константиновичу;
воинское звание "генерал-майор авиации":
- Нильдибаеву Ержану Болатовичу;
специальное звание "генерал-майор национальной безопасности":
- Бекжанову Нуржану Наурузовичу;
- Жумабаеву Марату Кабиденовичу;
- Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу;
специальное звание "генерал-майор Антикоррупционной службы":
- Ахметжанову Саяну Кылышевичу;
- Жебегенову Максату Мырзахановичу,;
- Саркулову Улану Сериковичу;
специальное звание "генерал-майор службы экономических расследований":
- Алиеву Данияру Дуппаевичу,;
- Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу;
- Исмагулову Нуржану Ныгметовичу;
специальное звание "генерал-майор полиции":
- Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу;
- Рысбаеву Айдосу Какашаулы;
- Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу;
классный чин "государственный советник юстиции 3-го класса":
- Абилову Берику Ракатовичу;
- Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу;
- Утегенову Ерлану Рахимжановичу.
Ранее Касым-Жомарт Токаев наградил электрослесаря подземного участка шахты им. Костенко. Подробности по ссылке.