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Когда дадут горячую воду в Экибастузе

кран Фото: pexels
Поэтапное подключение жилых домов к подаче горячего водоснабжения в Экибастузе начнется с 15 мая. Об этом сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" 5 мая, сообщает Zakon.kz.

Списки домов, где отсутствует горячее водоснабжение, с ориентировочными датами подключения будут опубликованы в instagram-аккаунте компании. 

В Экибастузе завершились гидравлические испытания тепловых сетей на плотность. В течение четырех дней испытывали все магистральные и внутриквартальные сети.

"В результате за 4 этапа гидравлических испытаний выявлено 269 повреждений, в том числе на магистральных трубопроводах – 34 и на внутриквартальных – 235", – говорится в сообщении компании.

Сотрудники компании и подрядных организаций приступили к устранению повреждений.

17 апреля аким Экибастуза Аян Бейсекин подал в суд на ТОО "Экибастузтеплоэнерго", чтобы владельцы ТЭЦ вернули в бюджет 22 млн тенге, потраченные на ликвидацию аварии зимой.

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