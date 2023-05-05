Когда дадут горячую воду в Экибастузе

Поэтапное подключение жилых домов к подаче горячего водоснабжения в Экибастузе начнется с 15 мая. Об этом сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" 5 мая, сообщает Zakon.kz.

Списки домов, где отсутствует горячее водоснабжение, с ориентировочными датами подключения будут опубликованы в instagram-аккаунте компании.



В Экибастузе завершились гидравлические испытания тепловых сетей на плотность. В течение четырех дней испытывали все магистральные и внутриквартальные сети.

"В результате за 4 этапа гидравлических испытаний выявлено 269 повреждений, в том числе на магистральных трубопроводах – 34 и на внутриквартальных – 235", – говорится в сообщении компании.

Сотрудники компании и подрядных организаций приступили к устранению повреждений.

17 апреля аким Экибастуза Аян Бейсекин подал в суд на ТОО "Экибастузтеплоэнерго", чтобы владельцы ТЭЦ вернули в бюджет 22 млн тенге, потраченные на ликвидацию аварии зимой.

