Аким Экибастуза подал в суд на "Экибастузтеплоэнерго"

Аким Экибастуза Аян Бейсекин подал в суд на ТОО "Экибастузтеплоэнерго", чтобы владельцы ТЭЦ вернули в бюджет 22 млн тенге, потраченные на ликвидацию аварии зимой, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Первый канал "Евразия", деньги были изъяты из чрезвычайного резерва на горючее, проживание и питание рабочих, спасавших город от холода.

Отмечается, что акимат пытался разрешить дело мирно, но "Экибастузтеплоэнерго" отказался возместить бюджетные расходы. В итоге стороны скоро встретятся в суде.

Между тем, вместе со снегом в Экибастуз вернулись холода. Нет горячей воды, упали параметры тепловой подачи. Довести их до оптимальных значений невозможно без тотального ремонта всего оборудования. На одном из котлоагрегатов ТЭЦ уже начались ремонтные работы. Затраты планируют разделить. Пять котлоагрегатов отремонтируют за счёт бюджета, три – за счет собственника ТЭЦ. Обновят 6,5 км теплосетей.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Сената 17 февраля заявил, что в случившемся виноват большой круг людей.

5 апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что причиной аварии стал человеческий фактор.