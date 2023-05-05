Эмбер Херд покинула Голливуд и переехала в Мадрид – СМИ

Сообщается, что Эмбер Херд "тихо перебралась в Испанию" вместе со своей маленькой дочерью Уной, передает Zakon.kz.

Эмбер Херд покинула Голливуд и переехала в Мадрид. Об этом сообщает журналист издания Daily Mail Элисон Бошофф со ссылкой на подругу актрисы.

Она говорит на двух языках, в том числе испанском. Она очень счастлива там, где может воспитывать дочь вдали от всей этой шумихи.

37-летняя актриса может вернуться, если ей предложат хороший проект.

В июле 2022 года актриса продала свой дом в Калифорнии за 1,1 млн долларов. С тех пор много времени она проводила в Испании, а несколько дней назад ее вместе с дочерью Уной заметили в одном из детских парков в Испании.

В мае 2022 года общественность обсуждала громкий процесс между Эмбер Херд и ее бывшим мужем Джонни Деппом. Суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете против Деппа, которого она обвинила в домашнем насилии, и обязал ее выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов.

Некоторое время назад Джонни Депп тоже сообщил, что переехал из Голливуда в небольшую деревню в графстве Сомерсет в Великобритании, где "наслаждается спокойной жизнью".