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В "Самрук-Қазына" женщины займут треть руководящих постов

выпускная церемония программы "Гендерное равенство" по подготовке женщин-руководителей в квазигосударственном секторе Фото: Самрук-Қазына
В Астане состоялась выпускная церемония программы "Гендерное равенство" по подготовке женщин-руководителей в квазигосударственном секторе. Учебный проект направлен на увеличение доли женщин в руководящих органах компаний и организаций в квазигосударственном секторе, сообщает Zakon.kz.

Проект инициирован группой компаний АО "Самрук-Қазына" и создан при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Он стал одним из механизмов реализации поручения президента о 30%-ной представленности женщин на руководящих должностях в компаниях с государственным участием.

"Национальная комиссия представлена очень активными и перспективными женщинами, которые работают на общественных началах и вносят большой вклад в развитие той или иной отрасли и в решение актуальных проблем общества. Сегодня женское движение пополняется новыми яркими представительницами и лидерами. Уверена, что у каждой из вас есть свои идеи, инициативы, проекты, которые будут способствовать улучшению положения женщин в казахстанском социуме. Полагаю, что наш сегодняшний проект, который подразумевает включение женщин в советы директоров различных компаний, уникален", – сказала заместитель руководителя Администрации президента и председатель Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Аида Балаева, выступая на церемонии перед собравшимися.
выпускная церемония программы

Фото: Самрук-Қазына

В свою очередь председатель правления "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов подчеркнул, что сегодня подошел к завершению важный этап совершенствования подхода к управлению компаниями.

"Появился пул женщин, готовых трудиться на уровнях принятия решений. Я уверен, что наш опыт подготовки лидеров будет полезен всей стране, и мы готовы им делиться", – добавил Нурлан Жакупов.

выступление Нурлана Жакупова на выпускной церемонии программы Гендерное равенство

Фото: Самрук-Қазына

В группе "Самрук-Қазына" работают 72 тыс. женщин из общего числа сотрудников, которых около 260 тыс. человек. Среди них 8,5 тыс. занимают руководящие посты, начиная от начальников отделов, а это около трети от общего числа руководителей. При этом в высшем руководстве – правление, советы директоров, набсоветы – доля сотрудниц составляет порядка 15%.

В группе Самрук-Қазына работают 72 тыс. женщин из общего числа сотрудников, которых около 260 тыс. человек

Фото: Самрук-Қазына

Группа компаний прилагает усилия по увеличению этого показателя до 20% в текущем году и до 30% к 2030 году. Создаются условия для развития среды по формированию навыков женского лидерства, стимулированию и продвижению женщин-руководителей, достижению приоритетов гендерного равенства.


Стоит отметить, что одним из эффективных инструментов в достижении цели стала программа "Гендерное равенство". Благодаря ей сотрудницы группы компаний с опытом в сфере управления со всего Казахстана получили возможность посещать дополнительные курсы менеджмента, получив возможность вступления в составы советов директоров и набсоветов госкомпаний.


выпускная церемония программы

Фото: Самрук-Қазына

Таким образом, сертификаты об окончании курса получила 71 сотрудница, а 15 выпускниц программы уже включены в экспертные группы при центральных госорганах, региональных комиссиях по делам женщин и семейно-демографической политике. При этом в руководящие органы госкомпании приняты еще 10 участниц.

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Самрук-Казына Казахстан
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