В "Самрук-Қазына" женщины займут треть руководящих постов

Проект инициирован группой компаний АО "Самрук-Қазына" и создан при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Он стал одним из механизмов реализации поручения президента о 30%-ной представленности женщин на руководящих должностях в компаниях с государственным участием.

Фото: Самрук-Қазына

В свою очередь председатель правления "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов подчеркнул, что сегодня подошел к завершению важный этап совершенствования подхода к управлению компаниями.

"Появился пул женщин, готовых трудиться на уровнях принятия решений. Я уверен, что наш опыт подготовки лидеров будет полезен всей стране, и мы готовы им делиться", – добавил Нурлан Жакупов.

Фото: Самрук-Қазына

В группе "Самрук-Қазына" работают 72 тыс. женщин из общего числа сотрудников, которых около 260 тыс. человек. Среди них 8,5 тыс. занимают руководящие посты, начиная от начальников отделов, а это около трети от общего числа руководителей. При этом в высшем руководстве – правление, советы директоров, набсоветы – доля сотрудниц составляет порядка 15%.

Фото: Самрук-Қазына

Группа компаний прилагает усилия по увеличению этого показателя до 20% в текущем году и до 30% к 2030 году. Создаются условия для развития среды по формированию навыков женского лидерства, стимулированию и продвижению женщин-руководителей, достижению приоритетов гендерного равенства.





Стоит отметить, что одним из эффективных инструментов в достижении цели стала программа "Гендерное равенство". Благодаря ей сотрудницы группы компаний с опытом в сфере управления со всего Казахстана получили возможность посещать дополнительные курсы менеджмента, получив возможность вступления в составы советов директоров и набсоветов госкомпаний.



