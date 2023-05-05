В "Самрук-Қазына" женщины займут треть руководящих постов
Проект инициирован группой компаний АО "Самрук-Қазына" и создан при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Он стал одним из механизмов реализации поручения президента о 30%-ной представленности женщин на руководящих должностях в компаниях с государственным участием.
"Национальная комиссия представлена очень активными и перспективными женщинами, которые работают на общественных началах и вносят большой вклад в развитие той или иной отрасли и в решение актуальных проблем общества. Сегодня женское движение пополняется новыми яркими представительницами и лидерами. Уверена, что у каждой из вас есть свои идеи, инициативы, проекты, которые будут способствовать улучшению положения женщин в казахстанском социуме. Полагаю, что наш сегодняшний проект, который подразумевает включение женщин в советы директоров различных компаний, уникален", – сказала заместитель руководителя Администрации президента и председатель Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Аида Балаева, выступая на церемонии перед собравшимися.
Фото: Самрук-Қазына
В свою очередь председатель правления "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов подчеркнул, что сегодня подошел к завершению важный этап совершенствования подхода к управлению компаниями.
"Появился пул женщин, готовых трудиться на уровнях принятия решений. Я уверен, что наш опыт подготовки лидеров будет полезен всей стране, и мы готовы им делиться", – добавил Нурлан Жакупов.
Фото: Самрук-Қазына
В группе "Самрук-Қазына" работают 72 тыс. женщин из общего числа сотрудников, которых около 260 тыс. человек. Среди них 8,5 тыс. занимают руководящие посты, начиная от начальников отделов, а это около трети от общего числа руководителей. При этом в высшем руководстве – правление, советы директоров, набсоветы – доля сотрудниц составляет порядка 15%.
Фото: Самрук-Қазына
Группа компаний прилагает усилия по увеличению этого показателя до 20% в текущем году и до 30% к 2030 году. Создаются условия для развития среды по формированию навыков женского лидерства, стимулированию и продвижению женщин-руководителей, достижению приоритетов гендерного равенства.
Стоит отметить, что одним из эффективных инструментов в достижении цели стала программа "Гендерное равенство". Благодаря ей сотрудницы группы компаний с опытом в сфере управления со всего Казахстана получили возможность посещать дополнительные курсы менеджмента, получив возможность вступления в составы советов директоров и набсоветов госкомпаний.
Фото: Самрук-Қазына
Таким образом, сертификаты об окончании курса
получила 71 сотрудница, а 15 выпускниц программы уже включены в экспертные группы при
центральных госорганах, региональных комиссиях по делам женщин и
семейно-демографической политике. При этом в руководящие органы госкомпании приняты еще 10 участниц.