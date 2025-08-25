Послание президента: в Казахстане 50% полок в магазинах займут отечественные товары

Для увеличения доли казахстанских товаров на полках магазинов запущена программа, предусматривающая не менее половины полочного пространства для продукции отечественных производителей, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с поручениями, озвученными в Послании президента, правительство усиливает защиту внутреннего рынка и поддержку отечественных производителей. Об этом передает пресс-служба правительства страны.

В мае 2025 года были внесены изменения в законодательство по определению страны происхождения товаров. Формируется единый Реестр отечественных товаропроизводителей, который даст компаниям доступ к мерам господдержки, а также к государственным и квазигосударственным закупкам.

Фото: пресс-служба правительства РК

Вместе с тем проводится работа по ограничению доступа на рынок некачественной и небезопасной продукции.

"Работает активно Ситуационный штаб с участием всех контролирующих органов. Проверено свыше 47 тыс. единиц транспорта, если брать в товарном весе – это более 600 тыс. тонн животноводческой продукции. При этом более 900 единиц автотранспорта были возвращены, отменено свыше одной тысячи документов подтверждения соответствия", – отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

