В Алматы проходит первый международный форум неонатальных медсестер

Алматы принимает первый в Казахстане Международный форум медицинских сестер, работающих в перинатальных центрах и родильных домах.

Цель мероприятия – привлечь внимание к особенной и очень важной роли среднего медицинского персонала в спасении и выхаживании новорожденных детей в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Это будет способствовать повышению имиджа медицинской сестры, улучшению качества ухода и снижению младенческой смертности.

В Международном форуме неонатальных медсестер принимают участие более 200 работников государственных и частных медицинских центров из Казахстана, Литвы, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана и Израиля. Его организовал Благотворительный фонд AYALA при поддержке партнера – компании "Шеврон" – по инициативе Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК и Конгресса акушеров-гинекологов и неонатологов Казахстана. Это первое профессиональное мероприятие такого уровня и масштаба, которое проводится для среднего медицинского персонала в Казахстане.

Фото: фонд AYALA

"Министерство здравоохранения поддерживает и стимулирует постоянный рост и развитие профессиональных компетенций среднего медицинского персонала, специализирующегося в неонатологии. Ведь именно на нем лежит колоссальная физическая и моральная нагрузка при спасении жизней новорожденных детей. Площадка форума собрала в Алматы лучших профессионалов из Казахстана и других стран мира, которые готовы поделиться с коллегами своими уникальными знаниями, наработанным годами практики. Уверена, что интенсивный обмен информацией на этом форуме станет отличным инструментом для дальнейшего роста и совершенствования качества неонатальной службы в нашей стране". Магрипа Хамитовна Ембергенова, директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК

Два дня спикеры первого Международного форума неонатальных медсестер будут делиться практическим опытом в таких направлениях, как профилактика инфекций у новорожденных, связанных с медицинским уходом, улучшение качества ухода в неонатальных отделениях, подготовка новорожденного к инструментальным исследованиям, мониторинг за состоянием витальных функций у новорожденных, особенности организации работы среднего медицинского персонала в отделениях неонатологии. Иностранные гости конференции расскажут о специфике и достижениях в работе неонатальных служб своих стран, связанных со снижением уровня младенческой смертности и инвалидности.

Фото: фонд AYALA

"Средний медицинский персонал в перинатальных центрах и родильных домах Казахстана несет колоссальную нагрузку. В настоящее время на одну неонатальную медсестру в отделении реанимации или интенсивной терапии приходится 6 новорожденных. Для сравнения: в странах Европейского союза этот показатель равен одному новорожденному на одну медсестру. Это огромное физическое и эмоциональное напряжение напрямую влияет на такие важные для страны показатели, как уровень младенческой смертности и инвалидности. С уровнем младенческой смертности у нас в стране все в относительном порядке – показатели находятся в пределах норм, установленных ВОЗ. А вот показатели детской инвалидности зашкаливают. Количество детей на инвалидности по итогам 2022 года уже превысило 100 000, и за последние 5 лет эта цифра удвоилась. Мы связываем рост детской инвалидности, в том числе, и с чрезвычайно большим объемом работы, возложенной на средний медицинский персонал в неонатальной службе. Считаем, что пришло время для выработки нового подхода к определению ключевых функций и предельной нагрузки у неонатальных медицинских сестер. Надеемся, что организованная при поддержке компании "Шеврон" площадка форума станет первым и важным шагом для позитивных изменений в работе среднего медицинского персонала Казахстана". Айдан Сулейменова, основатель и президент Благотворительного фонда AYALA

Фото: фонд AYALA

По словам представителя компании "Шеврон", координатора по связям с общественностью Жанар Кошпановой, Международный форум неонатальных медсестер – это полезная и эффективная площадка для обмена опытом, которая помогает дальнейшему развитию детского здравоохранения в Казахстане и позитивно влияет на качество здоровья и жизни ее маленьких граждан.

"Поддержка перинатологии и неонатологии является одним из стратегических направлений социальных инвестиций компании "Шеврон" в области здравоохранения. Наш девиз: "Здоровые дети – здоровая нация", и поэтому уже более 15-ти лет мы поддерживаем проекты Благотворительного фонда AYALA, направленные на решение актуальных вопросов перинатальной и неонатальной диагностики, качественной медицинской помощи плоду и новорожденному, улучшению материально-технического обеспечения перинатальных и неонатальных центров, а также повышению квалификации врачей-неонатологов и среднего медицинского персонала". Жанар Кошпанова

Фото: фонд AYALA

Она отметила, что на протяжении этих лет компания "Шеврон" совместно с фондом AYALA передала в дар перинатальным и неонатальным отделениям и центрам в Алматы и Астане почти 300 единиц специализированного оборудования.

"Были проведены десятки курсов повышения квалификации для сотен врачей и среднего медицинского персонала из всех регионов нашей страны, а также при поддержке компании "Шеврон" была создана онлайн-платформа "Академия AYALA", с помощью которой врачи-неонатологи и средний медперсонал могут повышать свою квалификацию без отрыва от основной работы. И сегодняшний форум является частью этой огромной работы, которую проводит фонд AYALA при поддержке нашей компании. Мы уверены, что форум предоставит всем участникам уникальные возможности для приобретения новых знаний, обмена опытом и укрепления профессиональных связей". Жанар Кошпанова