3,7 млрд тенге выделено из резерва кабмина на теплогазоснабжение Актау и близлежащих сел

Правительство Казахстана выделяет из своего резерва 3 млрд 695 млн 925 тыс. тенге на завершение строительства магистрального газопровода с установкой автоматизированной газораспределительной станции от газопровода "Жанаозен-Актау", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.



Отмечено, что в настоящее время северная часть Актау активно развивается.

В частности, ведется строительство многоэтажных жилых домов и социальных объектов. В целях теплоснабжения расширяемой части города в текущем году планируется установить ряд блочно-модульных котлов и построить две новые котельные. Новые энергоисточники будут работать на газе, в связи с чем крайне требуется расширение соответствующей инфраструктуры.

"В целом новый газопровод протяженностью 52 км позволит обеспечить теплом и товарным газом порядка 150 тыс. жителей новых микрорайонов города Актау, сел Кызылтобе, Даулет и Баянды Мунайлинского района, а также Акшукур и Саина Шапагатова Тупкараганского района". Пресс-служба правительства РК

По данным правительства, его строительство ведется в рамках развития внешней инфраструктуры Каспийского энергетического хаба.