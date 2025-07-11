3,6 млрд тенге выделило правительство на реконструкцию теплосетей Актау
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
Реализация проекта началась в 2024 году. На сегодня проложено 5,5 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Старые стальные трубы демонтируют и заменяют современными в пенополиуретановой изоляции диаметром от 530 до 1020 мм.
Также полностью устранены 375 дефектов, выявленных в отопительный сезон 2024–2025 года.
Общая протяженность теплосети Актау составляет 562 км. Износ – 79%.
"Реализация данного проекта позволит снизить износ тепловых сетей города до 75%, повысить надежность и качество теплоснабжения для потребителей, увеличить пропускную способность подачи горячей воды и сократить эксплуатационные затраты", – отмечают в правительстве.
В дальнейшем в рамках реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" до 2029 года планируются реконструкция и строительство 175 км сетей и источников теплоснабжения с определением объема финансирования на 2025-2029 годы. Проект направлен на снижение износа сетей и повышение качества коммунальных услуг через привлечение инвестиций.
Ранее стало известно, что с 11 по 13 июля в Алматы закроют две дороги в рамках подготовки к отопительному сезону.