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Общество

3,6 млрд тенге выделило правительство на реконструкцию теплосетей Актау

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 08:59 Фото: Zakon.kz
В рамках исполнения поручений главы государства по обеспечению населения надежной системой подачи тепла в отопительный период, из резерва правительства выделено порядка 3,6 млрд тенге на завершение реконструкции 9,2 км магистральных тепловых сетей города Актау, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Реализация проекта началась в 2024 году. На сегодня проложено 5,5 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Старые стальные трубы демонтируют и заменяют современными в пенополиуретановой изоляции диаметром от 530 до 1020 мм.

Также полностью устранены 375 дефектов, выявленных в отопительный сезон 2024–2025 года.

Общая протяженность теплосети Актау составляет 562 км. Износ – 79%.

"Реализация данного проекта позволит снизить износ тепловых сетей города до 75%, повысить надежность и качество теплоснабжения для потребителей, увеличить пропускную способность подачи горячей воды и сократить эксплуатационные затраты", – отмечают в правительстве.

В дальнейшем в рамках реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" до 2029 года планируются реконструкция и строительство 175 км сетей и источников теплоснабжения с определением объема финансирования на 2025-2029 годы. Проект направлен на снижение износа сетей и повышение качества коммунальных услуг через привлечение инвестиций.

Ранее стало известно, что с 11 по 13 июля в Алматы закроют две дороги в рамках подготовки к отопительному сезону.

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Аксинья Титова
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