3,6 млрд тенге выделило правительство на реконструкцию теплосетей Актау

В рамках исполнения поручений главы государства по обеспечению населения надежной системой подачи тепла в отопительный период, из резерва правительства выделено порядка 3,6 млрд тенге на завершение реконструкции 9,2 км магистральных тепловых сетей города Актау, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Реализация проекта началась в 2024 году. На сегодня проложено 5,5 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Старые стальные трубы демонтируют и заменяют современными в пенополиуретановой изоляции диаметром от 530 до 1020 мм.

Также полностью устранены 375 дефектов, выявленных в отопительный сезон 2024–2025 года.

Общая протяженность теплосети Актау составляет 562 км. Износ – 79%.

"Реализация данного проекта позволит снизить износ тепловых сетей города до 75%, повысить надежность и качество теплоснабжения для потребителей, увеличить пропускную способность подачи горячей воды и сократить эксплуатационные затраты", – отмечают в правительстве.

В дальнейшем в рамках реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" до 2029 года планируются реконструкция и строительство 175 км сетей и источников теплоснабжения с определением объема финансирования на 2025-2029 годы. Проект направлен на снижение износа сетей и повышение качества коммунальных услуг через привлечение инвестиций.

Ранее стало известно, что с 11 по 13 июля в Алматы закроют две дороги в рамках подготовки к отопительному сезону.