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У Казахстана нет врагов среди соседей – Минобороны

У Казахстана нет врагов среди соседей – Минобороны Фото: Zakon.kz
Вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов заявил, что Казахстан дружит со всеми соседними странами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как долго может продержаться казахстанская армия, если кто-то нападет на страну.

"А кого вы видите потенциальным противником? Наша страна ведет многовекторную политику. У нас с соседями границы все обозначены, подписаны. Мы не считаем ни одного из наших соседей потенциальным врагом. Мы – друзья. У нас добрососедские отношения", – заявил вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов в кулуарах Всеармейского совещания 5 мая 2023 года.


Ранее он рассказал, что изменилось в казахстанской армии на фоне вооруженного конфликта в Украине.

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