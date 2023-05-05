У Казахстана нет врагов среди соседей – Минобороны

Вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов заявил, что Казахстан дружит со всеми соседними странами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как долго может продержаться казахстанская армия, если кто-то нападет на страну.



"А кого вы видите потенциальным противником? Наша страна ведет многовекторную политику. У нас с соседями границы все обозначены, подписаны. Мы не считаем ни одного из наших соседей потенциальным врагом. Мы – друзья. У нас добрососедские отношения", – заявил вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов в кулуарах Всеармейского совещания 5 мая 2023 года.





Ранее он рассказал, что изменилось в казахстанской армии на фоне вооруженного конфликта в Украине.