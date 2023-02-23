Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов в кулуарах Сената 23 февраля прокомментировал вопрос о том, что изменилось в казахстанской армии на фоне вооруженного конфликта в Украине, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, какие выводы сделали в Минобороны на фоне вооруженного конфликта в Украине.

"Не бывает вооруженных конфликтов, похожих друг на друга, у каждого есть свои особенности. Поэтому да, мы анализируем, смотрим, делаем соответствующие выводы, вносим поправки в программу боевой подготовки". Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов

Он рассказал, что именно изменилось в казахстанской армии.

"Во-первых, мы более тщательно и детально начали готовиться, проводить сборы с операторами беспилотных летательных аппаратов. Потому что этот вооруженный конфликт показывает, что БПЛА применяются активно как в разведывательной, корректировщики, так и в ударной... Второе – это артиллерия. Применение ракетных войск артиллерии стало наиболее массовым и особенностью в ходе боевой подготовки". Султан Камалетдинов

22 февраля министр обороны проверил объекты военной инфраструктуры Актюбинского гарнизона.

13 февраля акиматам в регионах предписано организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года граждан мужского пола в количестве 37 056 человек в возрасте от 18 до 27 семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.