Казахстанские теннисистки сенсационно пробились на чемпионат мира среди девушек до 16 лет
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Как известно, данные игры квалификационного раунда командного чемпионата мира проходят на грунтовых кортах Шымкента. В первой встрече Ариана Гогулина одержала волевую победу над Анной Субасич со счетом 7:5, 3:6, 7:5. Причем казахстанка сумела отыграться со счета 2:5 в первой партии.
Фото: ktf.kz
Далее победное очко подопечным Ярославы Шведовой принесла Полина Слепцова, которая в блестящем стиле победила лидера австралиек Тахлию Коккинис со счетом 7:5, 6:4. Таким образом, благодаря выходу в финал отбора сборная Казахстана впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира Juniors Billie Jean King, где осенью текущего года сойдутся 16 сильнейших команд планеты.
6 мая наша команда в финале квалификации встретится с победительницами второго полуфинального матча между сборными Японии и Южной Кореи.