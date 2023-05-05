Казахстанские теннисистки сенсационно пробились на чемпионат мира среди девушек до 16 лет

Стал известен первый финалист квалификации Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King-2023. Им стала команда Казахстана, которая обыграла одну из сильнейших сборных мира, пятикратных победительниц юниорского Кубка Билли Джин Кинг – Австралию – со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Как известно, данные игры квалификационного раунда командного чемпионата мира проходят на грунтовых кортах Шымкента. В первой встрече Ариана Гогулина одержала волевую победу над Анной Субасич со счетом 7:5, 3:6, 7:5. Причем казахстанка сумела отыграться со счета 2:5 в первой партии.





Фото: ktf.kz

Далее победное очко подопечным Ярославы Шведовой принесла Полина Слепцова, которая в блестящем стиле победила лидера австралиек Тахлию Коккинис со счетом 7:5, 6:4. Таким образом, благодаря выходу в финал отбора сборная Казахстана впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира Juniors Billie Jean King, где осенью текущего года сойдутся 16 сильнейших команд планеты.

6 мая наша команда в финале квалификации встретится с победительницами второго полуфинального матча между сборными Японии и Южной Кореи.

