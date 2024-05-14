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Сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации к чемпионату мира

Сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации к чемпионату мира Фото: KTF
В Шымкенте продолжается групповой этап квалификации Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup. 14 мая казахстанки нанесли поражение команде Индонезии, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Ева Корышева не отдала ни одного гейма своей сопернице Тио Наоми, обыграв ее менее чем за час. Ариана Гогулина упрочила преимущество нашей команды, победив Синклер Гоенади со счетом 6:4, 6:2. В третьем матче пара Ариана Гогулина / Альбина Какенова принесла Казахстану третье очко, разгромив индонезийский дуэт с результатом 6:0, 6:2.

15 мая подопечным Ярославы Шведовой предстоит сыграть против сборной Японии. Эта игра для казахстанок и их соперниц практически уже ничего не значит, так как обе команды уже обеспечили себе место в четвертьфинале квалификации чемпионата мира. В противостоянии лишь решится, кто выйдет с первого места из группы "А". На чемпионат мира пробьются четыре команды, добравшиеся до полуфиналов.

Ранее казахстанские юниорки одержали победу на старте отбора к чемпионату мира. 

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