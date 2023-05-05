Синоптики рассказали, какую погоду принесет антициклон в Казахстан 6 мая

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей части страны.

"С ложбиной южного циклона и прохождением фронтальной деятельности на западе, юго-западе и юге страны пройдет дождь с грозой. По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке, северо-западе – пыльная буря, на западе, юго-западе – туманы", – рассказали синоптики.

Ночью на юго-западе области Северо-Казахстанской области заморозки 2 градуса, на востоке Улытауской, на севере Актюбинской, юге Костанайской области на поверхности почвы заморозки -1-3°С.

Утром и днем на северо-востоке Жамбылской области ожидается усиление ветра временами 30 м/с и более.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С , днем +24+26°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +17+19°С .

В Шымкенте – переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.