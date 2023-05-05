Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики рассказали, какую погоду принесет антициклон в Казахстан 6 мая

Синоптики рассказали, какую погоду принесет антициклон в Казахстан 6 мая Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей части страны.

"С ложбиной южного циклона и прохождением фронтальной деятельности на западе, юго-западе и юге страны пройдет дождь с грозой. По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке, северо-западе – пыльная буря, на западе, юго-западе – туманы", – рассказали синоптики. 

Ночью на юго-западе области Северо-Казахстанской области заморозки 2 градуса, на востоке Улытауской, на севере Актюбинской, юге Костанайской области на поверхности почвы заморозки -1-3°С.

Утром и днем на северо-востоке Жамбылской области ожидается усиление ветра временами 30 м/с и более.

В Астане –  переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С , днем +24+26°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +17+19°С .

В Шымкенте –  переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

Читайте также

Вице-министр обороны о январских событиях: Вооруженные силы выполнили свои задачи

У Казахстана нет врагов среди соседей – Минобороны

Нацбанк обратился к казахстанцам

Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Тарифы на электроэнергию повысят с 1 июня 2023 года
Насколько повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления