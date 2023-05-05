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Вице-министр обороны о январских событиях: Вооруженные силы выполнили свои задачи

Казахстан ВС армия Фото: Zakon.kz
Вице-министр обороны Султан Камалетдинов в кулуарах Всеармейского совещания под руководством Касым-Жомарта Токаева отметил, что во время январских событий казахстанские Вооруженные силы выполнили свои задачи, сообщает Zakon.kz.

Султан Камалетдинов высказался, что январские события можно оценивать по-разному.

"Но во время январских событий Вооруженные силы выполнили все задачи, которые перед ними стояли. Это усиление охраны объектов государственной важности, стратегические объекты. Ну и тех задач, которые возлагались. Ни один объект Вооруженных сил не был захвачен. Все задачи были выполнены".Султан Камалетдинов

Журналисты напомнили, что Казахстану пришлось обращаться за помощью к странам из ОДКБ.

"По моему мнению, это говорит о том, что ситуация была довольно- таки серьезной, поэтому глава государства принял это решение".Султан Камалетдинов

Оценивать казахстанские Вооруженные силы по десятибалльной шкале он не стал, отметив, что это в компетенции главы государства.

Журналисты также поинтересовались, как долго может продержаться казахстанская армия, если кто-то нападет на страну. Он заявил, что Казахстан дружит со всеми соседними странами.

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