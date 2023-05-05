В Алматы сносят четырехэтажное здание

Очередной незаконный объект попал под снос в Алматы. Как рассказали Zakon.kz в управлении градостроительного контроля города, четырехэтажное здание по ул. Богенбай батыра, д.24 возведено незаконно.

По данным ведомства, судебные разбирательства по нежилому помещению по иску управления длились продолжительное время.

"17 января 2022 года Медеуский районный суд постановил снести самовольную постройку, однако апелляционные жалобы после были рассмотрены также в Алматинском городском суде и Верховном суде РК".

Отмечено, что 30 ноября 2022 года Верховным судом постановления суда первой инстанции и Алматинского городского суда оставлены без изменений, после чего постановление поступило в производство Департамента юстиции города.

Снос начат сегодня, 5 мая, в присутствии судебных исполнителей.





13 апреля в микрорайоне "Акжар" Наурызбайского района в Алматы снесли крупный ресторан.